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走失女童「離奇撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人

▲▼走失女童「神撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人。（圖／翻攝自微博）

▲女童走失後，在熱心民眾幫助下，與媽媽團聚。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

上海王姓婦人近日在網上看到一段影片，內容是一名年幼女童在地鐵走丟，最後與失散的媽媽團聚。不過，王女驚訝發現，片中女童竟與自己4歲女兒長得一模一樣，讓她懷疑過去做試管嬰兒的「剩餘凍卵」遭流出盜用，因此發出尋人影片想做親子鑑定。不過，女童家屬不堪其擾，已於19日報警。

綜合陸媒報導，王女收到朋友轉傳的影片，內容是上海地鐵2號南京東路站有年幼女童走丟，但由於女童和她女兒外表、神態簡直一模一樣，連朋友都一度質問「你們怎麽搞的，怎麽把孩子搞丟了？」讓她當下也摸不著頭緒，因為她很確定女兒正在上學。

王女反覆比對後，發現片中女童和女兒不僅年齡相仿，神態、表情也相當神似，連耳朵輪廓都一模一樣。一想到自己女兒是試管嬰兒，王女便懷疑，這名女童可能跟自己有血緣關係，因此發布尋人影片，掀起軒然大波。王女表示，希望與女童家屬取得聯繫，如果單純只是兩個孩子很像，也可以做個朋友。

▲▼走失女童「神撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人。（圖／翻攝自微博）

▲走失女童（左）與王女女兒（右）外貌神似。（圖／翻攝自微博）

王女16日接受媒體訪問時透露，她和丈夫都在上海工作，曾在當地一家醫院存有冷凍胚胎，隨後透過人工受孕懷上女兒。她質疑，醫院可能有疏失，或違法使用她的冷凍卵子，希望女童家屬能出面釐清，並帶著女童和她一起去做親子鑑定，她沒有惡意，也不會搶奪孩子。

對此，女童家長18日在網上回應，女童是她自然產生下，今年才2歲半，與他人的孩子或胚胎無任何關聯。日前孩子之所以走失，是因為在地鐵站上廁所時發生突發事件，導致孩子離開了他們的視線範圍，所幸向站台求助後，在3名好心人及民警協助下，順利找到孩子。

▼網友們看完照片都驚嚇直呼「一模一樣」，催促王女報警、親子鑑定。（圖／翻攝自微博）

▲▼走失女童「神撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人。（圖／翻攝自微博）

女童家長強調，王女發布的影片後，有不少網友的留言，讓他們不堪其擾，同時也感到委屈，但女童真的是自然產下，他們已向警方提供自然生育資料。然而，經聯繫王女下架影片無果，只好向警方求助，最終王女總算將影片刪除。

北京中聞律師事務所律師趙琮指出，親子鑑定必須徵得最密切關係人的同意才能啟動，僅根據「兩孩子樣貌相似」的理由，無法成為親子鑑定的強制性理由。若王女想驗證自己的猜想，必須確認對方也是透過人工受孕，或在同一醫院、相關醫院生育，才能據此透過刑事報案方式，請求公安機關介入。

▼女童家屬不堪其擾，在網上開新帳號澄清，強調女童是自然產下。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼走失女童「神撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人。（圖／翻攝自微博）

▲▼走失女童「神撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人。（圖／翻攝自微博）

▲▼走失女童「神撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人。（圖／翻攝自微博）

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