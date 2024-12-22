四川火鍋店回收吃剩「口水油」　製成鍋底「再餵新客人」

▲火鍋店內的可疑塑膠桶，就是回收「口水油」的器具。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川南充一家火鍋店近日被民眾檢舉，疑似回收顧客吃剩的「口水油」，製成火鍋鍋底，再提供給別的顧客食用。當地市場監管局調查後更發現，該店從一年多前就已經開始使用「口水油」。

根據陸媒報導，南充市順慶區市場監管局接到群眾舉報，一家火鍋店在鍋底中添加了「口水油」。該局立即組織執法人員前往被舉報的火鍋店調查。

執法人員抵達現場後，迅速進入火鍋店後廚區域，並在經過搜查後，在廚房的一個角落發現了一個塑膠桶，桶內盛放著可疑的油脂，上面還放著一個漏勺。

面對執法人員的詢問，火鍋店工作人員支支吾吾，無法提供這些油脂的合法購進票據及資質證明。

執法人員發現，該火鍋店為了提升火鍋的口感，竟從2023年10月就暗中授意廚師長將顧客食用後剩餘的「口水油」進行回收、加工處理，並摻入新油中製成火鍋鍋底再次供顧客食用。

「口水油」是客人用餐完之後，剩菜剩飯及殘汁經過過濾、漂洗出的油脂，其中殘存食用者留下的唾液，是大陸明令禁止使用的非食用物質，屬於刑法概念中的有毒、有害的非食品原料，使用「口水油」這一非食品原料加工食品並用於出售，構成生產、銷售有毒、有害食品罪。