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文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

▲▼網友爆料有文大學生在火鍋店直接抱著店家冰淇淋桶挖著吃。（圖／翻攝自Dcard）

▲文大學生在火鍋店直接把自助吧冰淇淋整桶抱來吃，店家怒發聲明：未進化。（圖／翻攝自Dcard）

記者楊惠琪／台北報導

一群文化大學男學生昨在校外一家火鍋店用餐，竟將自助吧的冰淇淋桶從冰櫃搬出，拿公用冰勺直接挖來吃，無視店員制止，仍繼續挖冰嬉鬧，甚至將影片放上社群網站Threads，讓網友大罵沒水準。業者也怒發聲明批評男大生行為「未進化」，後續已將餐具進行消毒。校方表示昨已在老師陪同下，帶同學向店家致歉，已達成和解。

Threads昨流傳「颱風來了先把胃塞滿一點」影片，並標註「文化大學」，影片中有多名文大男學生在火鍋店用餐，有學生把自助吧冰櫃裡的冰淇淋，整桶抱回座位上，甚至直接拿公用冰勺挖來吃，店員見狀急呼：「不行啦！這樣我明天要賣什麼！」只見男同學繼續挖冰，一旁還有同學嬉鬧說「太誇張了」、「太扯了啦」。

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影片在網路上引發熱議，大批網友怒批「超沒水準」、「噁心死了」、「北科大白飯事件也沒這麼離譜」，還有網友建議店家可以依刑法第354條提告毀損罪。

▲▼網友爆料有文大學生在火鍋店直接抱著店家冰淇淋桶挖著吃。（圖／翻攝自Dcard）

▲文大學生在火鍋店直接把自助吧冰淇淋整桶抱來吃，網友大罵超沒水準。（圖／翻攝自Dcard）

店家也氣得在官網發表聲明，強調絕對沒有、不可能也絕對不同意客人把整桶冰淇淋直接抱出冰櫃，甚至還用公用冰勺直接挖來吃，沒想到連這種常識都要特別交代，也完全不認識影片中的同學，「這種創新的用餐方式，真的完全超越了我們的想像力與接受範圍。」

店家指出，希望消費者都能夠珍惜食材，對店家友善，不要因為一時的「未進化」而毀掉了整個冰櫃的冰淇淋，也毀掉了我們對人性的信心。「當晚也已將冰勺、冰櫃和相關餐具重新消毒和整理，請消費者放心用餐。」

對此，文化大學今天回應，昨得知此狀況，隨即進行處理，對此事深感痛心與遺憾，學校獲知此事後，即對該名同學及同行同學針對事件進行了解以及輔導；同時在店家同意下，由老師帶著同學親往店家致歉，經溝通後，雙方也達成彼此同意的處理方式。

文大表示，學校對維護食品安全不遺餘力，呼籲大家一起珍惜食材資源，未來也將持續支持並以此加強教育與宣導。

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