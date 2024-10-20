知名火鍋店「菜盤疑沾老鼠屎」！民眾見黑點嚇壞：誰還敢吃

▲火鍋店菜盤疑似沾了老鼠屎，引起極大討論。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

一位民眾近日到知名連鎖火鍋餐廳「22:02」用餐，沒想到上菜時發現菜盤裡有一點一點的黑色痕跡，疑似是老鼠屎，氣得他拍照PO上網，恐怖的畫面曝光，掀起極大討論。

這位民眾在「爆料公社」指控，他近日到知名連鎖火鍋餐廳「22:02」用餐，卻在菜盤裡發現一點一點的黑點，疑似是老鼠屎，讓他感到十分噁心，立即告知服務人員。

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服務人員聽完以後，詢問是否需要換鍋、換菜盤，不過由於心中有陰影，民眾氣得詢問「換了還敢吃嗎」，同時憤怒質疑，不曉得店內的衛生、食材把關究竟是怎麼做的。

噁心的畫面曝光以後，受到了大量討論，不少網友對此痛批，「快去稽查，有夠噁心的啦」、「衛生跟食材把關交給客人做」、「超噁，看到都不敢吃了吧」、「好噁心，我無法接受，整盤老鼠都爬過、尿過了」、「超級噁，老鼠屎會傳播病毒。」

此外，也有民眾認為，這個一點一點的黑色顆粒，看起來不像老鼠屎，比較像是壁虎屎，不過無論如何，都應該確實清潔，不該有任何動物的排泄物沾在上面。

此外，由於事件在網路上發酵，不少網友在底下留言標註媒體的帳號，希望讓更多人知道。至於事件是否為真，仍待進一步釐清。