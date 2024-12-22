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印度信徒iPhone掉進功德箱　廟方拒歸還：已是神的財產

▲iPhone,手機沉迷,手機重度使用者。（圖／視覺中國CFP）

▲信徒迪納許要求廟方協助取回手機，但廟方拒絕，稱手機已是神的財產。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

印度泰米爾納德邦一名男子前往寺廟捐款期間，不小心把iPhone掉進功德箱內，便告知廟方此事請求協助，想要拿回手機，但廟方得知之後，不但拒絕歸還手機，更稱手機已是神的財產。

今日印度等報導，信徒迪納許（Dinesh）前往的寺廟就位在蒂魯波魯爾（Thiruporur），為了解決手機掉進功德箱的狀況，他找上寺廟人員，要求取回手機。

迪納許的要求遭到廟方禮貌性拒絕，對方不同意歸還手機，稱手機已經成為神的財產，但准許他備份手機內的數據資料。迪納許則是立場堅定，堅持要求寺廟歸還手機。

針對這狀況，印度教宗教和慈善捐贈部部長巴布（PK Sekar Babu ）表示，放入寺廟功德箱內的任何物品，無論有意還是無意，都將成為神的財產，依據規定，不可把供品退還給信徒。不過巴布也稱，將與相關部門人員討論此事，研究可能的補償方案。

其實先前另一間寺廟也曾發生過類似事件，一名信徒不小心把1.75公斤金鍊掉進功德箱中，當時廟方調閱監視器畫面確認此事屬實，考量到女子經濟狀況拮据，廟方人員自費購買一條等值的金鍊還給女子。

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