徐榛蔚主祭宗教歲末感恩祈福會　欣慰財劃法修正通過

▲花蓮縣「宗教歲末感恩祈福會」在花崗山中正體育館隆重舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由勝安宮主辦，花蓮縣「113年宗教歲末感恩祈福會」21日下午在花崗山中正體育館隆重舉行，縣長徐榛蔚擔任主祭官，偕同立委傅崐萁、花蓮勝安宮、花蓮縣佛教會、原住民花蓮阿美族祭師團、花蓮縣所屬各宗教團體及各民意代表、各地信眾齊聚一堂，虔誠祈求上蒼庇祐花蓮縣運昌隆、闔境平安、百業興旺、鄉親安居樂業，場面莊嚴隆重。

徐榛蔚擔任儀式主祭官，偕同立法委員傅崐萁、勝安宮主委柏瑞青、花蓮縣佛教會會果法師及原住民族祖靈代表花蓮市新夏部落頭目孫光輝，帶領縣府各局處首長及同仁，行三獻吉禮、三跪十二叩首最敬禮，並恭讀祈福大典疏文，祈求四方眾神庇祐花蓮縣運昌隆、五穀豐登、百業興旺、闔境平安、風調雨順，天祐花蓮、福澤花蓮。

徐榛蔚表示，花蓮不斷持續的建設，多項工程多年來都因為經費不足，必須一年到兩年，甚至必須分為多次進行，立法院會20日深夜正式三讀修正通過財政收支劃分法，讓全國地方城市的財政得以穩固健全，得以讓地方的建設不再因為預算不足，而無法一次到位，非常感謝國民黨總召傅崐萁、立委鄭天財以及多位立委的努力促成財劃法修正，讓各縣市有穩定的財源，讓建設大步向前，未來將使地方財源將能更加充沛，為花蓮的建設，提供更多的助力。

▲徐榛蔚擔任主祭官，偕同立法委員傅崐萁等恭讀疏文，祈求四方眾神庇祐花蓮縣運昌隆。

國民黨團總召傅崐萁表示，過去25年來地方自治一直無法落實，《財劃法》修正後，能更落實地方自治，讓地方政府有充足財源並完成建設，更能在第一時間照顧我們的鄉親，做好各項建設及社會福利。

為祈求花蓮縣境祥和、安定、平安，由勝安宮主辦，由花蓮縣政府指導，花蓮縣佛教會、原住民花蓮阿美族祭師團、花蓮縣所屬各宗教團體等協辦「花蓮縣113年宗教歲末感恩祈福會，祈福活動吸引大批民眾及各教信徒一同與會，期使花蓮縣境人民生活安康、風調雨順、天災遠離，達到社會和諧的功效。

縣府民政處表示，在全台灣宗教密集度位居前三名的花蓮，每年歲末年終之際，無論是佛教與道教法會、天主教祈福彌撒、基督教聖誕系列活動、原住民祖靈敬拜或一貫道誦經祈福等儀式，皆引領全花蓮鄉親切身感受信仰帶來的安詳力量，更促進各宗教、族群及鄉鎮間的和諧與包容。