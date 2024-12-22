卓榮泰稱「天災地方自己面對」　李彥秀不忍了：道歉、下台！

▲李彥秀要卓榮泰下台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院三讀通過國民黨版《財政收支劃分法》修正案，據財政部估計，中央多將釋出3753億給地方政府，行政院長卓榮泰表示，未來天災來臨時地方政府要自己面對，他不願這樣的事情發生，在野黨批評這根本泯滅人性。國民黨立委李彥秀今（22日）批，卓榮泰口不擇言說出內心真實的想法，在民主國家沒有第二句話，就是「道歉、辭職、下台」。

李彥秀認為，整個民進黨已經完全王義川化、沈伯洋化、義和團化，號稱民主的政黨，卻天天在立院打架鬧事，號稱進步的政黨，卻天天當恐怖情人情勒人民，是要多無知才會說出「要用更大的民主解決紛爭」，是要多冷血才會說出「未來天災地方要自己面對」？難道未來發生災害，只有綠營執政縣市才能獲得救援，難道未來地方補助，只有賴友友能獲得關愛的眼神？

李彥秀說，中央集權又集錢，一手拿胡蘿蔔，一手拿棒子，貪得無厭茲意妄為，這就是財劃法需要合理化、法制化最根本的原因，「民進黨急了，民進黨慌了，卓榮泰才會如此嚴重的失言，更是嚴重的失格」，才會口不擇言說出內心真實的想法，在民主國家沒有第二句話，就是「道歉、辭職、下台」。

李彥秀續批，只許民進黨大手大腳砸大錢養網軍側翼，不許地方政府有更穩健的財源長期規劃建設；只能看中央眼色，想發牛奶就「班班有鮮乳」，執行無能說停就停，卻不讓地方有更多的資源照顧人民，這就是民進黨的傲慢，這就是民進黨的獨裁。

李彥秀強調，民主不是民進黨作主，更不是賴清德、卓榮泰說了算，才是民主。憲政程序的爭議本來就有解決的機制與方法，民進黨對選罷法、財劃法、憲訴法有意見，就應該依循「國會改革」法案時的民主程序，提出覆議、聲請釋憲，提出公投，甚至爭取人民的認同，下次取得國會多數再修回來。凡事都用暴力抗爭，都用言語威脅、都用情緒勒索，只能證明民進黨的無能與懦弱與無能。

