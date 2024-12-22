三大惡法三讀　綠委提「不副署」阻擋：將創憲政先例

▲民進黨立委佔據議場阻擋三大法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院藍綠上週五院會為選罷法、憲訴法、財劃法爆發衝突，最終佔領主席台的綠委被清場，立法院長韓國瑜順利主持議事，在宣布改採舉手表決下，爭議法案皆皆順利三讀。民進黨立委林俊憲認為，行政院應拒絕副署，阻止惡法施行，藍白的所作所為是顛覆憲政，行政團隊是時候思考打破慣例。

根據我國憲法，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

林俊憲指出，失序的立法，就交由行政和司法來抗衡，權力分立是最強大的武器，現在三讀的這三部惡法，各自有各自的應對方式。例如財劃法，將會嚴重影響中央行政部門的運作，那行政院長是否應拒絕副署？阻止惡法施行？藍白不滿意就來提倒閣，讓民意重新洗牌見真章。

林俊憲說，這不符合慣例，但藍白的所作所為就是要顛覆憲政，慣例已經無法約束這群人，是時候思考打破慣例了。國家存亡危機，已不再是立法院內自己的事，民進黨作為執政黨，必須與行政部門共同應對。

不過，林俊憲表示，憲法只提到副署範圍與流程，並未提到不副署的情境如何處理？若動用了不副署這張牌，就是在創下一個憲政先例，往後是否會造成其他政治問題？都是需要事先考量推演的。

林俊憲說，不副署只是一種可能，最終要怎麼做還在研商推演中。但無論哪一種，都會是憲政史上的罕見方式，不得不慎。