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氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

▲21日大陸冷氣團南下，北部受寒流影響氣溫恐跌破10度。（圖／記者林敬旻攝）

▲大陸冷氣團南下，明晨最冷，苗栗以北、宜蘭局部空曠地區跌破10度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團再襲，明天(22日)清晨苗栗以北、宜蘭等局部空曠地區低溫下探10度以下，下周一南方雲系北移，各地都有降雨機會，下周一到下周二上半天3000公尺以上高山可能降雪，下周二白天冷氣減弱回暖，聖誕節天氣穩定，不過下周四換東北季風接力，北東轉濕涼，跨年夜沒有冷空氣攪局。

氣象署預報員張承傳表示，明天受大陸冷氣團影響，北部、東北部整天冷，其他地區早晚冷，明天清晨中部以北、東北部低溫12到13度，其他地區14到16度，空曠地區包括苗栗以北、宜蘭等局部地區有10度以下低溫；明天白天高溫北部、東北部15到18度，其他地區20到25度。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，張承傳說明，明天水氣減少、降雨範圍縮小，基隆北海岸、東北部、東部、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地也有零星降雨，其他多雲到晴。

冷氣團影響至下周一，天氣冷，不過溫度可回升1到2度，但下周一降雨增多，南方雲系北移，各地有機會降雨，基隆北海岸、東半部、中南部、北部山區有局部短暫雨，北部平地也有零星降雨，降雨型態維持至下周二白天，周二晚間水氣離開，降雨減少。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，下周還有追雪機會，張承傳指出，下周一到下周二上半天，3000公尺以上高山可能降雪。

下周二冷氣團減弱，溫度回升，下周三天氣穩定，北部高溫24度，中南部約25到26度，降雨僅迎風面地區有零星降雨。

不過緊接著下周四又有另一波冷空氣，張承傳表示，該冷空氣強度為東北季風，持續影響到下周六，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部和東北部天氣轉涼，30日和31日跨年沒有新的冷空氣下來。

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