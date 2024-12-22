明起回溫「全台有雨」　周四再迎冷氣團北部剩14度

▲明白天起氣溫逐日回升，但受南方水氣及殘存冷空氣影響，全台都有降雨機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣將有轉變，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，明日白天起各地氣溫逐日回升，受到南方水氣及殘存冷空氣影響，北部及東部有短暫陣雨，中南部也將有局部短暫陣雨，周四起又有一波冷空氣南下，周五入夜至周六北部低溫13至14度，達大陸冷氣團等級機會，未來可再持續觀察。

林孝儒今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日受大陸冷氣團影響，全台偏冷，清晨各平地最低溫落在9至12度，屏東及台東14度左右，北部及東部陰時多雲，降雨影響以基隆北海岸、宜蘭為主，白天高溫約15至17度，中南部多雲到晴，無顯著降雨，白天高溫約18至25度。

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他表示，明日白天起至周三本波冷氣團將會逐漸減弱，轉東北季風，各地氣溫為逐日回升趨勢，不過明、後天由於南方水氣及殘存冷空氣影響，氣溫感受仍有些寒意，預測北部及東部高溫約17至21度，低溫約15至16度，中南部高溫約18至23度，低溫約15至19度。

他說，基本上各地雲量偏多，為較陰沉天氣，迎風北部及東部有短暫陣雨外，中南部也將有局部短暫陣雨機會。到周三水氣減少遠離，冷空氣減弱後，各地天氣較顯著好轉，有陽光露臉。

林孝儒表示，周三北部及東部降雨也會較零星，氣溫回升幅度的也較大，預測北部及東部高溫約21至24度，低溫約16至18度，中南部高溫約22至27度，低溫約16至19度。

周四至周末又會是一波北方冷空氣逐漸南下影響的節奏，林孝儒指出，周四、五受東北季風逐漸增強影響，北部及東部再轉陰有短暫陣雨，中南部維持晴時多雲。

他表示，各地氣溫逐日下滑，以北部及東部較顯著，其中周五入夜至週六北部低溫仍有機會探至13至14度，達冷氣團等級機會，未來可再持續觀察。下周日冷空氣才有逐漸減弱回溫趨勢。