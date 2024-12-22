日本氣象廳：北部、西部日本海一側　今明恐降大雪

▲日本北海道旭川市降下大雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到冬季型態氣壓分布與強烈氣團等影響，加上宛如嚴冬的寒氣流入，北日本到西日本的日本海一側，預計從今（22）日至明（23）日將會出現猛烈的暴風雪、颳起強風，海面則刮起巨浪，預計將對交通造成巨大影響，屆時恐會出現雪崩等災情，而北海道今晨更是出現入冬以來最低溫。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳指出，受到冬季型態氣壓分布影響，加上強烈寒氣流入，北日本、東日本（青森縣津輕、秋田縣、山形縣、新潟縣）的日本海一側將於22至23日降隨強風的大雪，而北日本至西日本靠近日本海一帶恐將出現暴風雪，嚴重影響當地交通，且恐為當地帶來巨浪。

截至22日上午6時，過去6個小時以內的降雪量，長野縣信濃町為34公分，新潟縣津南町與岐阜縣白川村、兵庫縣香美町兔和野高原則為15公分。

至於22日瞬間最大風速，東北地方與北陸地方預估可達每秒30公尺，北日本外海則恐將迎來巨浪。

至於截至23日早晨的24個小時以內降雪量預估，東北與關東甲信地方、新潟縣約為70公分、東海地方60公分、北陸地方50公分、近畿地方40公分、中國地方35公分。

日媒《Weather map》則指出，靠近日本海一帶為中心的地區今晨主要降雪或降雨，其中福岡、下關（山口縣）迎來初雪，至於位於北日本的青森縣酸湯溫泉積雪則深達220公分，再度刷新今年冬季以來的積雪紀錄，西日本預計22日、東日本與北日本則預計23日迎來暴雪，當地需警戒大雪造成的停電、雪崩、路面結凍。

另外，北海道今晨再度迎來最強烈的寒氣，其中幌加內、朱鞠內、江丹別22日上午6時的氣溫下探至攝氏零下25度，創下今年冬季以來日本最低溫紀錄。至於關東地方則可能從今晚起受寒氣流入影響而氣溫降低，山區則可能出現斷續性的降雪，不排除更新今年的降雪紀錄。