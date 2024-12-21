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明天會更冷！低溫急凍跌破10度　2縣市亮橙色燈號

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大陸冷氣團影響，低溫將持續到23日。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

受大陸冷氣團影響，今日（21日）晚間起至明日（22日）清晨，全台氣溫大幅下降，中部以北及東北部低溫恐跌破10度，局部地區甚至出現10度以下的低溫。中央氣象署針對新北市與宜蘭縣發布橙色低溫燈號，並警示新竹縣、苗栗縣可能出現10度以下低溫，提醒民眾加強保暖，防範低溫相關健康風險。

根據氣象署資料，22日全台各地天氣偏冷，北部及東北部白天高溫僅15至18度，中部與南部高溫則在20至25度間，但清晨低溫可能跌至12至16度，日夜溫差明顯，特別是中南部需留意穿著調整。北部及東北部地區仍有局部短暫雨，而中南部與東部地區多為多雲到晴。

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冷氣團的影響將延續至23日，北部與東北部氣溫仍偏低，低溫約13至15度，局部地區有更低溫的可能。同時，南方水氣北移，基隆北海岸、東半部及中南部部分地區有短暫降雨。若溫度與水氣配合得宜，海拔3000公尺以上高山可能出現降雪。

隨著冷氣團在24日逐漸減弱，各地氣溫將緩慢回升，北部白天高溫可回升至22度左右，中南部則回暖至24至27度。水氣減少後，24日晚間起，中部以南地區將轉為多雲到晴的穩定天氣。

氣象署提醒，使用電暖器與瓦斯熱水器時需確保室內通風，避免一氧化碳中毒；並注意低溫對心血管及呼吸道的影響，尤其是老人、小孩及弱勢族群。此外，冬季流感盛行，建議民眾注重個人衛生，防止疾病傳播。農漁業者亦需做好寒害防範，以減少損失。

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