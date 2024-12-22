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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還原三法藍綠密商過程　柯建銘：朱立倫、傅崐萁拒絕折衷方案

▲民進黨團總召柯建銘與立法院長韓國瑜溝通。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘與立法院長韓國瑜溝通。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院上週五院會為選罷法、憲訴法、財劃法爆發衝突，最終綠營仍不敵席次碾壓，藍營順利將爭議法案三讀。有媒體揭露，在三法闖關前，朝野密商折衷方案，卻被國民黨團總召傅崐萁推翻，不過，民進黨團總召柯建銘22日出面還原，並指國民黨主席朱立倫是亡國幫之首。

根據《鏡週刊》報導，針對三大法修法，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、柯建銘曾密切溝通，與朱立倫也達共識，但卻因傅崐萁功虧一貴。

對此，柯建銘表示，卓榮泰看到立法院的狀況，主動照韓國瑜碰面，希望能讓院會按程序正義走，之後要救濟的就是各黨的事情，卓榮泰也找來民進黨團，說有跟韓國瑜談過，而這就是綠營一貫立場，要發言要討論。

柯建銘指出，當時的共識是憲訴法會等大法官人事同意權投票後處理，選罷法則照程序走，而財劃法行政院跟地方溝通，半年後會提出院版。

柯建銘說，後來韓國瑜轉告朱立倫，朱立倫回覆，憲訴法可等大法官補齊再談，但財劃法這會期前要完成，而選罷法綠營不能佔領主席台，這是要綠手綁起來看他們表演，這樣的回話其實是羞辱。

柯建銘表示，最後結果傅崐萁晚上六點多打給他，說選罷法不可以釋憲，財劃法則要在年底前完成三讀。

柯建銘批評，藍營底氣很足，拒絕掉這樣的折衷方案，沒有所謂的朱立倫同意，傅崐萁不同意，而是他們全部不同意，都加上天方夜譚的要求，朱立倫、傅崐萁、韓國瑜跟民眾黨團總召黃國昌是亡國四人幫。

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