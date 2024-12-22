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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他列民進黨3問題「藍委是打真的」　被「當家不鬧事」一句話框死

▲▼ 民進黨佔據主席台呼口號 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨佔據主席台呼口號。（資料照／記者屠惠剛攝，下同）

記者陶本和／台北報導

藍白聯手三讀通過《選罷法》修嚴、《憲訴法》及《財劃法》等三大修法，重挫民進黨陣營士氣。對此，資深政治評論員、前親民黨文宣部副主任吳崑玉22日表示，民進黨現在有三大問題，其一是國民黨立委現在都打真的，民進黨還以為跟以前一樣打假的，而且被「當家不鬧事」這話框死了。

立法院在歷經朝野激烈的肢體衝突後，藍白聯手下於20日三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等法案。對此，總統賴清德指出，立院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立，甚至衝擊攸關每位國民，國家整體資源分配的公平正義。

賴清德說，民進黨立法院黨團已經宣布，將針對這三項法案窮盡一切的救濟手段；而行政院也表示，會依照憲法所賦予的權力，守護我們自由民主的憲政體制。

對於當前立法院的政治情勢，吳崑玉表示，民進黨現在有三大問題：第一，國民黨立委現在都打真的，民進黨還以為跟以前一樣打假的；第二，被「當家不鬧事」這話框死了，裡頭打真的，群眾就打真的，看誰狠；第三，兵力不足卻有想寸土必爭，結果論述混亂，沒有重心，真正不能讓的是憲訴法，那是憲政體制！

▲▼民進黨立委佔據議場 門都用椅子封死 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委佔據議場 門都用椅子封死 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

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