批林淑芬、邱議瑩最暴力　羅智強曝女藍委「肉身護韓國瑜」內幕

▲張嘉郡「以身擋水」護韓國瑜 。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案20日在立法院會闖關，引發朝野大亂鬥，場內藍綠立委激烈肢體衝突，場外抗爭「青鳥」更一度失控。當國民黨立委奪下主席台且護送立法院長韓國瑜進場時，綠委邱議瑩突然從台下潑水，藍委張嘉郡、陳菁徽則立即用手護韓。藍委羅智強對此大讚張、陳兩人反應快，因韓國瑜得專心主持議事，實在無法分心注意議場內暴力綠委的偷襲。

羅智強今（22日）透過臉書分享韓國瑜遭潑水的照片，提到當國會日前遭癱瘓時，韓仍義無反顧進議場開會，期間民進黨不斷暴力騷擾、攻擊韓，邱議瑩更向韓潑水擲瓶，但張嘉郡、陳菁徽保護韓的舉動，讓他直呼非常感動。

羅智強解釋，韓國瑜必須專心主持議事，實在沒辦法分心注意議場內暴力綠委的偷襲，沒有人知道民進黨立委潑上來的東西是什麼，而張嘉郡和陳菁徽就是韓主持議事時的眼睛和耳朵，幫他注意四方、保護安危；另，羅也提到藍委陳玉珍在主席台上「大掃除」的英勇之姿，還有其他女藍委跟無黨籍立委高金素梅以及民眾黨立委麥玉珍、林憶君等人，都是一邊舌戰民進黨，一邊保護主席台。

羅智強強調，面對女綠委霸占主席台時，若由男藍委去排除，就很容易被碰瓷，因此大多時候需要由女立委去排除；羅更點名女綠委中，林淑芬、邱議瑩最暴力，在野女立委們面對這群暴走族，顯得特別辛苦。

最後，羅智強感性坦言，看到張嘉郡、陳菁徽護韓國瑜的照片，真的很感動又感謝，並也特別提到在野黨的男立委們都很奮勇，即便多人掛彩也毫不退縮，大家一起守住國會，終於擊退想癱瘓國會的暴徒。