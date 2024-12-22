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卓榮泰稱依憲提救濟　洪孟楷：「覆議」代表政府不聽多數民意

▲▼ 立法院 國民黨黨團大會 洪孟楷 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會20日在朝野激烈攻防後，三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等法案，行政院長卓榮泰表示，相關法案窒礙難行，且甚至沒有經過民主審議程序充分討論，將依照憲法所賦予的救濟權力，捍衛憲政秩序。國民黨立委洪孟楷今（22日）對此不滿指出，「覆議」是行政院的權利，若真的提出，無疑代表少數政府不聽多數民意的聲音。

對於三法案三讀通過，卓榮泰說，台灣是自由民主的憲政國家，法案修正應在憲政架構下，經過充分溝通與討論進行審議，遺憾立法院三讀相關法案；但行政院會盡一切努力與人民一起，依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制。

洪孟楷則指出，行政院未來有提覆議的可能性，這是中央政府的權利，但多數的民意認為選罷法、財劃法應該修正，而現在也修正了，如果連選罷法、財劃法等相關法令，中央政府都要提覆議的話，無疑是少數政府不聽多數民意的聲音，肆意妄為，想把修法變成政黨朝野對立，對整個國家來講絕非好事。

洪孟楷呼籲民進黨，既然現在是執政黨，就不應該有當家鬧事的想法，更不應該持續的造成朝野互相對立，而是要好好的接受多數民意的聲音，傾聽人民的需求，這才是現在民進黨政府應該要做的事。

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