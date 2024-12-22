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裸男持刀逛超商「雙刀亂砍」！　店員顧客急逃報警

記者張靖榕／綜合報導

日本滋賀縣大津市一家羅森（Lawson）便利商店昨晚發生驚悚事件。一名年約30至40歲的男子，全身赤裸，手持約20公分長的刀進入店內，隨意劈砍商品，看起來精神狀況明顯異常，令店員與顧客驚慌逃離，並趕緊報警。

▲日本怪男全裸持刀在超商亂砍商品。（圖／翻攝X）

▲日本怪男全裸持刀在超商亂砍商品。（圖／翻攝X）

《京都新聞》報導，事件發生於12月20日晚上11時許，該男子進入店內後，在貨架間漫無目的地閒逛，隨意揮砍破壞商品，還進到櫃檯內，砍劈流理臺。目擊者稱，店內員工與顧客紛紛躲避，所幸未有人員受傷。男子的舉動引發現場一片混亂。

警察接獲報案後迅速趕到現場，警方以優勢警力壓制裸男，並將他強行抬離便利商店，過程中沒有發生更大的衝突。目前警方已將嫌犯拘留，並正在調查他的身份及行為動機。

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