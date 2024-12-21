卓榮泰要地方「以後天災自己救」！他怒嗆泯滅人性：該滾蛋下台

記者閔文昱／綜合報導

《財政收支劃分法》三讀，行政院長卓榮泰今（21日）指出，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對。對此，國民黨青年黨部前主任陳冠安痛批，卓榮泰此說法是「泯滅人性」的政治盤算，這樣的行政院長，「根本該滾蛋下台！」

立法院昨三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等法案，行政院長卓榮泰今（21日）赴花蓮視察時說，就憲政上而言，五院體制失衡了，中央地方斷層、人民罷免的權利也斷線，中央政府國庫空虛，未來颱風、地震來臨，地方政府要自己勇敢面對了。

▲行政院長卓榮泰今（21日）視察「台鐵西小清水溪橋緊急復原工程」。（圖／行政院提供）

針對此說法，陳冠安今天下午在臉書發文表示，卓榮泰此舉是泯滅人性的政治盤算，因為風災、震災等預防、應變及復原重建的主管機關為內政部，此責任豈能因為《財劃法》修法就免除。陳冠安認為，當天災來臨時，受苦受難的是地方百姓，而民進黨高官為了政治盤算、對抗在野黨、對抗地方政府，竟然要有災不救，讓百姓受苦受難，「這樣的行政院長，根本該滾蛋下台！」

此外，國民黨中央也砲轟，過去審計長都說過，中央政府每年歲計賸餘都達到2500到5000億元，顯示中央有錢花不完，也不願意透過修法挹注財政早就貧弱的地方政府，只對地方情勒；卓榮泰的言論，更顯示他毫無行政院長擔當，已經成為失格院長。