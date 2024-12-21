　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰要地方「以後天災自己救」！他怒嗆泯滅人性：該滾蛋下台

記者閔文昱／綜合報導 

《財政收支劃分法》三讀，行政院長卓榮泰今（21日）指出，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對。對此，國民黨青年黨部前主任陳冠安痛批，卓榮泰此說法是「泯滅人性」的政治盤算，這樣的行政院長，「根本該滾蛋下台！」

立法院昨三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等法案，行政院長卓榮泰今（21日）赴花蓮視察時說，就憲政上而言，五院體制失衡了，中央地方斷層、人民罷免的權利也斷線，中央政府國庫空虛，未來颱風、地震來臨，地方政府要自己勇敢面對了。

▲▼行政院長卓榮泰今（21日）視察「台鐵西小清水溪橋緊急復原工程」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今（21日）視察「台鐵西小清水溪橋緊急復原工程」。（圖／行政院提供）

針對此說法，陳冠安今天下午在臉書發文表示，卓榮泰此舉是泯滅人性的政治盤算，因為風災、震災等預防、應變及復原重建的主管機關為內政部，此責任豈能因為《財劃法》修法就免除。陳冠安認為，當天災來臨時，受苦受難的是地方百姓，而民進黨高官為了政治盤算、對抗在野黨、對抗地方政府，竟然要有災不救，讓百姓受苦受難，「這樣的行政院長，根本該滾蛋下台！」

此外，國民黨中央也砲轟，過去審計長都說過，中央政府每年歲計賸餘都達到2500到5000億元，顯示中央有錢花不完，也不願意透過修法挹注財政早就貧弱的地方政府，只對地方情勒；卓榮泰的言論，更顯示他毫無行政院長擔當，已經成為失格院長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
卓榮泰要地方「以後天災自己救」！他怒嗆泯滅人性：該滾蛋下台
林襄IG無預警發文　掀兩派戰翻
快訊／3縣市大雨特報！
快訊／張惠妹穿上紅色女戰士裝　胸前大開火辣事業線
快訊／統神親哥哥國動到場了！
快訊／張惠妹震撼攻蛋：聲音在哪　「租大巨蛋23天」租金創紀錄
台鐵怪男佔走對號座！女乘客請離竟遭「整碗麵潑頭」　警方要辦了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

青鳥為三大法聚集立院外　謝龍介坐議場看「武統台灣是否會反抗？」　

卓榮泰要地方「以後天災自己救」！他怒嗆泯滅人性：該滾蛋下台

幕後／民眾黨共識「強力慰留柯文哲」　研判檢方恐出招耗弱白營心神

U幣轉悠遊卡儲值設限挨批擾民　北市：調高每日加值額度

卓榮泰要地方自己面對天災　侯友宜：給民眾安穩生活是執政者責任

轟柯志恩挺「獨厚雙北」的財劃法　綠委揭：高雄增幅成最後一名

財劃法三讀！高雄綠營市長熱門人選撿到槍　圍剿柯志恩

民眾黨還沒收到柯文哲請辭書信　籲檢察官維持司法正義

高市府轟蠻橫通過《財劃法》　柯志恩回擊：中央集權又集錢

揭黃國昌昔「反對」罷免附身分證　王婉諭批：在利益面前遺忘初衷

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

青鳥為三大法聚集立院外　謝龍介坐議場看「武統台灣是否會反抗？」　

卓榮泰要地方「以後天災自己救」！他怒嗆泯滅人性：該滾蛋下台

幕後／民眾黨共識「強力慰留柯文哲」　研判檢方恐出招耗弱白營心神

U幣轉悠遊卡儲值設限挨批擾民　北市：調高每日加值額度

卓榮泰要地方自己面對天災　侯友宜：給民眾安穩生活是執政者責任

轟柯志恩挺「獨厚雙北」的財劃法　綠委揭：高雄增幅成最後一名

財劃法三讀！高雄綠營市長熱門人選撿到槍　圍剿柯志恩

民眾黨還沒收到柯文哲請辭書信　籲檢察官維持司法正義

高市府轟蠻橫通過《財劃法》　柯志恩回擊：中央集權又集錢

揭黃國昌昔「反對」罷免附身分證　王婉諭批：在利益面前遺忘初衷

直擊／INFINITE唱到一半⋯他脫了！敞開養眼腹肌　謀福利：L脫我再脫

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　捲佔位風波掀兩派戰翻

青鳥為三大法聚集立院外　謝龍介坐議場看「武統台灣是否會反抗？」　

快訊／3縣市大雨特報！東北風雨彈強襲「最新警戒區域曝」

SBS演技大賞／李荷妮火辣爆乳現身！朴信惠罕見性感「胸前深V全露」

英熙點燈魷點嚇人！陳其邁扮孔劉當招募員　點名他當玩家：受死吧

袁艾菲千萬美宅遭巨猴「入室搶劫」！　愛貓險被攻擊她急吼

張惠妹謝大巨蛋「讓我又可以回台北」：請大家一定要來看棒球賽！

醫師開BMW「之字形」撞德國耶誕市集！倖存女驚：男友當場被拽走

他照大腸鏡「驚見滲血ing」　醫曝病因：不是痔瘡癌症

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

政治熱門新聞

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

三立重懲魏汶萱！調離採訪職務　「召集人」職銜也遭拔除

藍白修法致國庫空虛　卓榮泰：未來地震颱風地方政府自己勇敢面對

白版《財劃法》第8條喬不攏　藍委示意別舉手「惦惦就好」、8白委離席

立院三讀3法案　賴清德：紛爭要用更大的民主來解決

藍白共拼《財劃法》修正三讀　中央明年多分配地方3753億

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

柯建銘指民眾黨已結束　諷「黃國昌只是傅崐萁夜壺」

柯建銘列「亡國三人組」　立院未來會看到韓傅黃銅像「像秦檜一樣」

3大爭議法案三讀通過！傅崐萁：陽光照進國會

他曬國民黨選前政見：回頭看都是狗屎

院會3法案通過　韓國瑜深夜PO文：Let’s call it a day！我沒受傷

邱議瑩穿「簡體字外套」嗆藍委　本人親自解答

更多熱門

相關新聞

卓榮泰要地方自己面對天災　侯友宜：給民眾安穩生活是執政者責任

卓榮泰要地方自己面對天災　侯友宜：給民眾安穩生活是執政者責任

《財政收支劃分法》三讀，行政院長卓榮泰今（21日）指出，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對。對此，新北市長侯友宜說，「給民眾安穩的日常生活，是執政者的責任，本來就是中央地方一起努力」。

新財劃法「雙冠」　北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍

新財劃法「雙冠」　北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍

藍白修法致國庫空虛　卓榮泰：未來地震颱風地方政府自己勇敢面對

藍白修法致國庫空虛　卓榮泰：未來地震颱風地方政府自己勇敢面對

《財劃法》三讀　張麗善盼中央落實

《財劃法》三讀　張麗善盼中央落實

藍白聯手三讀3大爭議法案　卓榮泰：將依憲法所賦權力捍衛憲政

藍白聯手三讀3大爭議法案　卓榮泰：將依憲法所賦權力捍衛憲政

關鍵字：

財政收支劃分法國庫空虛地方政府卓榮泰陳冠安

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身

18歲就滿臉刺青　他找不到工作決定洗掉

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳照被挖

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

桃猿FA補償底定！指名呂詠臻

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面