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藍白聯手三讀3大爭議法案　卓榮泰遺憾：將依憲法所賦權力捍衛憲政秩序

▲▼立法院今(20)日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法，稍早部分群眾開始推倒拒馬，意圖衝進院內，與警方發生推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院今三讀通過《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院20日三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等法案，行政院卓榮泰院長今（21日）表示，相關法案有窒礙難行之處，甚且沒有經過民主審議程序充分討論，行政院感到沉痛與遺憾。為維護人民憲法權利、五院憲政體制，以及中央財政能力，行政院將在收到法案後，依照憲法所賦予的救濟權力捍衛憲政秩序。

卓榮泰強調，罷免是直接民權的展現，然而本次《公職人員選舉罷免法》修法，增添繁複程序，加難人民罷免權利的行使，還扭曲了選民與本屆公職人員在選舉時所立下的委託關係，顯然違背憲法民主審議原則，對於選務機關未來在執行罷免的選務工作上，亦有窒礙難行之處。

卓榮泰說，憲法法庭是在憲政機關違法濫權時，唯一有權終局解決憲法爭議的憲政機關。根據司法院統計，在憲法訴訟法新制自2022年施行到2023年年底止，人民聲請案件已超過總案件的99.1%。也就是說，絕大多數時間，憲法法庭都在為人民服務，是國人權利受侵害時，尋求終局救濟程序的最後一道防線。

卓榮泰認為，本次《憲法訴訟法》修正後，勢必增高憲法法庭的運作難度，使得求助的民眾權利無法獲得充分救濟，並已侵犯司法院的權限，破壞五院體制的憲政運作。
 
而卓榮泰也進一步表示，有關《財政收支劃分法》，立法院在未與行政機關充分溝通下，除了法定義務支出外，中央可運用的財源被大幅削減，導致許多政策無法完整執行，尤其許多跨年度的連續性預算無法繼續進行，影響至鉅，如果因本法施行而無法完成施政規劃時，權責將難以釐清。

卓榮泰說，在財政與事權沒有同步移轉到地方的情況下，也將造成憲法上垂直權力分立的事權分配難以界定，況且各縣市水平分配更形成「富者更富」的不公平狀況，顯有窒礙難行之處。
 
卓榮泰強調，台灣是自由民主的憲政國家，法案的修正應該在憲政架構下，經過充分溝通與討論進行審議。行政院對於昨日立法院三讀法案再次感到遺憾。行政院會盡一切努力與人民一起，依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制。

▲▼ 憲法訴訟法部分條文修正草案 三讀 韓國瑜敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

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