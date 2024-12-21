三立重懲魏汶萱！調離採訪職務　「召集人」職銜也遭拔除

▲國民黨立委謝龍介侄子謝克洋（右），與三立記者魏汶萱（左）。（組圖／翻攝周軒、謝克洋FB）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委謝龍介侄子謝克洋攜帶油壓剪欲進入議場，遇到立院駐衛警盤查阻止，三立記者魏汶萱則在此時出面掩護謝克洋離開，並與一旁的民進黨立委邱議瑩起口角，事後引發輿論抨擊有違記者專業及紀律，隨後遭到三立電視台記兩小過懲處。三立新聞部主管今（21日）進一步指出，魏汶萱已調離採訪職務，其「召集人」職銜也一併調整。

立法院朝野昨日因《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法過程發生激烈衝突，與此同時，謝龍介侄子謝克洋欲攜帶油壓剪等工具進入立法院議場，遭到警衛盤查詢問其身分，人剛好在一旁的邱議瑩也高聲質疑謝克洋帶這些工具進入議場的目的為何？

不料，三立記者魏汶萱於此時突然現身打斷警衛作業，護航謝克洋，隨後又和在一旁質疑謝克洋的邱議瑩起口角。畫面傳出後引來社會熱議，魏汶萱之舉也被質疑有違記者採訪專業與紀律，三立新聞部隨後則對魏汶萱祭出兩小過處分。

▲三立記者魏汶萱與綠委邱議瑩爆發口角。（圖／翻攝自Facebook／杜承哲醫生）

三立新聞部主管今日私下受訪進一步表示，魏姓記者在昨日事件發生後，第一時間即被召回公司進行調查檢討，「確認記者行為已經違反採訪常規，當天除了該記者被記過懲處外，兩位直屬主管也因為督導不周被連坐處分，絕對沒有護短」。

此外，三立新聞部主管強調，魏姓記者原本以線上採訪工作為主，主管考量其適格性，已告知將其調離採訪職務，其「召集人」職銜也一併調整。另外，三立新聞部也預計於下週召開自律委員會，深刻檢討此次事件。

▼三立記者魏汶萱與綠委邱議瑩爆發口角。（圖／翻攝自Facebook／杜承哲醫生）