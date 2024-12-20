影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

記者郭運興／台北報導

立法院今（20日）排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，朝野爆發激烈衝突，場外卻出現插曲，藍委謝龍介姪子謝克洋疑似攜帶油壓剪進入議場，遭到駐衛警盤查，未料，三立女記者魏汶萱卻闖入隔開兩人，謝克洋隨即快步離開。後續，魏汶萱因此與綠委邱議瑩爆發口角，讓邱議瑩氣得說「哇賽，記者比立委還兇」。三立電視台隨即發布懲處聲明指，魏汶萱嚴重影響公司形象，記小過兩次，新聞部總監與政治組副主任各記申誡一次。

▼謝克洋(右)遭駐衛警盤查，三立女記者魏汶萱(左)隔開兩人。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

今早國民黨為進入議場內，藍委徐巧芯與多位藍委使用油壓剪剪斷大鎖，試圖突破民進黨設下的層層封鎖，隨後，謝克洋則提著黑色大包包，從側門離開，可以看見包包內有藍委使用過的油壓剪，立法院的駐衛警則將謝克洋攔下，試圖檢查包包，並且質問謝克洋「你怎麼可以帶這個進去，你先停下來，我看你的證件，你不可以帶這個東西進去阿」，謝克洋則回應「我在這邊，老闆叫我們帶進去的啊」，圍觀的綠委邱議瑩則不斷喊著「那是大剪刀，謝克洋你是準備進來殺人嗎？」。

▼謝克洋遭駐衛警盤查，三立女記者魏汶萱隔開兩人。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

此時三立女記者魏汶萱突然闖入，撥開駐衛警拉住謝克洋的手，並跟駐衛警解釋「他是立委助理」，隨即隔開謝克洋與駐衛警兩人，接著，謝克洋快步離開現場。

後續，魏汶萱與圍觀的綠委邱議瑩爆發口角，魏汶萱對邱議瑩說「阿人家就助理，你跟人家吵架幹嘛」，而邱議瑩則說「我哪有跟他吵架，謝克洋帶著一個大剪刀進來耶」，魏汶萱回應「你們就擋在這裡啊」。

聽到魏汶萱的回應，邱議瑩氣得反嗆「哇賽，記者比立委還兇，我的天啊，我不想跟妳吵架，但我要保護我們同仁的安全好不好」，魏汶萱僅回應「妳比較兇吧」便離開現場。

▼三立女記者魏汶萱與綠委邱議瑩爆發口角。（圖／翻攝自Facebook／杜承哲醫生）

接著，網紅杜承哲醫師將此段衝突影片放上網路，並發文表示，有人說這位記者是謝克洋的女友，本來在中天，現在在三立工作？有人可以幫忙確認嗎？謝克洋就是昨天說追星人是瘋子的那個，謝龍介的姪子，事由是國民黨的人帶疑似違禁品要進立法院，警察盤查，這個記者就突然冒出來嗆邱議瑩。

此篇貼文一出，吸引5萬觀看，網友紛紛留言表示「三立必需出來給個說法，已經有人在喊拒看三立，收視率下降才會痛 」、「三立記者素質都不管？可以不中立代表自己」。

三立電視隨即公布懲處，政治組採訪中心召集人魏汶萱嚴重影響公司形象，記小過兩次。政治組副主任未竟督促及教育記者責任，申誡一次。新聞部總監未竟督促及教育記者責任，申誡一次。