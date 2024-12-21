4女兒淪免費性奴！變態夫妻「想玩3P」沒錢買春　硬上2年害染性病

▲ 4個女兒長期遭父母聯手性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

比利時去年爆出一起離譜事件，一對夫妻因多次性侵4名女兒，雙雙被判處逾10年徒刑，由於兩人想要3P卻沒錢買春，為了洩慾轉而朝女兒下手，令她們長期淪為姓奴，不僅染上性傳染病，還留下瘀傷與骨盆損傷。

根據《每日郵報》，這對40多歲夫婦住在林堡省，對4個年齡介於12至21歲的女兒實施性虐待長達近2年，其中之一是男子的女兒，另外3個則是女子與另一名伴侶所生，原因是他們想找人3P，卻沒有足夠財力找妓女。

這名母親會將女兒帶到丈夫房間，放任丈夫每天性侵她們多達9次，自己有時也會加入，至少對其中一名女兒口交，直接參與性侵。兩人在過程中會餵女兒喝酒，使用肌肉鬆弛劑和潤滑劑。

他們向女兒聲稱性行為有助減肥，或有助她們未來和他人發展感情，甚至恐嚇若拒絕性交會被趕出家門。母親還會發情緒勒索訊息給女兒，恐嚇她們若不參與性交「會毀掉這個家庭」。

直到2個小女兒去年12月30日設法騎腳踏車逃離家中，這對夫婦的殘忍虐待才東窗事發。被送往性暴力中心後，她們稱自己和另外2個姊妹自2022年1月以來數度遭到性侵，檢查發現2人都有骨盆損傷、瘀傷與性傳染病。

這對夫婦當天在家中被捕，母親向警方承認參與性侵女兒與繼女，聲稱若不服從會被丈夫毆打，且害怕失去丈夫、流落街頭；但她的丈夫主張，是妻子想出性侵女兒的主意，還聲稱女兒常常主動找他做愛。

法官指出，「已獲證實的案情非常嚴重，被告利用女兒滿足父親的性幻想。起初他們試圖靠買春實現這點，但當他們失去經濟來源或找不到人，便轉向自己的孩子，將她們當成免費性奴」。

法官宣判男子15年徒刑，「他無法控制性衝動，對女兒與繼女的性行為完全不尊重她們」，還持續謊稱一切都是孩子要求的；對女子則判處13年徒刑，「身為3名受害者的生母，她助長對女兒的虐待，讓丈夫接觸她們，將自己與丈夫的關係置於女兒的性完整之上」。