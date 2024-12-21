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同事訂飲料沒給錢「該開口要嗎？」　網答案一面倒...曝收錢妙招

▲▼喝飲料,請客。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO常當訂飲料的主揪。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

坐辦公室工作，很多人都會一起訂便當、訂飲料。近日有網友發文表示，她常常當訂飲料的「主揪」，然而，有好幾個同事卻常忘記給錢，讓她不知道要不要主動開口要？大家覺得呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「幫同事訂飲料同事忘了給要跟他要嗎」為標題發文，提到她常常在公司當訂飲料的主揪，但卻有其中幾人常常忘記給她錢。她有時候會心想，不如就當請客、還人情，但後來想了想，又覺得雙方交情明明也普通，因此一直很猶豫要不要主動開口要錢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當然要要錢啊，而且我還會半開玩笑的說：吼！下次訂餐時就要給錢喔，不給錢沒飲料喝」、「直接說，真的有人容易忘東忘西，如果你能毫不介意小錢就當請客，不追討也沒關係」、「當然要去要啊！小錢沒錯，但憑什麼記性不好就可以喝免費的！沒有這個道理」、「下次不要幫忙訂就好了，幫忙訂很麻煩了，還會虧錢，這樣誰要幫忙」。

還有網友分享，「我們公司是放個小盒子在桌上，並且會在訂餐群組放價格跟外送費讓大家自己看。外送員快來時還沒收齊，會跟大家講說外送員快來了，並拿著盒子去收錢」、「我們公司都是訂飲料的人先開銀行收款碼，大家刷QRCode付錢後才訂，用薪轉的戶頭也不會額外支出手續費」、「點餐的當下我就會一律先收錢了，沒給錢就沒辦法跟單」。

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