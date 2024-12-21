一提分手！女友怒了「有發生關係就要負責」　他挨轟渣男傻了

▲女方認為，兩人發生關係後，男生就應該對她負責。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

現在的觀念越來越開放，近日有網友發文表示，他和一個姐姐聊天聊得很不錯，也順其自然交往、發生關係，然而當他決定分手時，對方卻因為雙方已經發生關係，而要他負責，讓他想知道大家的看法。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「跟女生發生關係後一定要負責嗎」為標題發文，提到他擁有車子和房子，月薪在8、9萬元之間，年薪超過150萬元；而女方則沒有車、房，月薪3至4萬元，年薪約40萬元。交往期間，他都會接送女方，也負責了吃飯的費用。

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不過原PO透露，雙方交往4個月之後，他逐漸發現女方的個性與自己不太合拍，特別是在情緒化和重物質這方面，因此他決定分手。然而，女方卻非常生氣，即便雙方都不是「第一次」，但仍認為既然發生了關係，男生就應該負責，否則就是渣男。對此，原PO也感到困惑，如果兩個人不適合，不就應該分手？為什麼發生關係後分手，就會被視為渣男？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不用理會吧，你們才交往多久，而且既然不合，早點分開不耽誤彼此才是最優解」、「不是渣男，分手好好說清楚吧，對方聽不進去是對方的課題」、「每次都覺得是要負責什麼？你一項項的列出來給她，看她怎麼反駁。年紀都這麼大了，什麼行為都是你情我願，為自己的選擇負責」。