男友薪水38K　她月入5萬「勸換工作」很過分嗎？網一面倒：好意思

▲原PO拋問，嫌棄男友收入會很過分？（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

會不會因為另一半的薪資不如自己預期，就出言嫌棄呢？近日有網友發文表示，男友薪水38K，而她則領5萬多元，雖然她曾動過與對方結婚的念頭，但又覺得這樣的薪水實在好低，如果她嫌棄另一半的收入，會很過分嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「嫌棄男友收入這樣會過分嗎」為標題發文，提到男友目前在餐飲業工作，月薪為3萬8000元。她之前轉換工作並考取證照的半年期間，男友承擔了外出吃飯和玩樂的費用，並沒有跟她AA。

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如今，原PO的月薪已經達到5萬多元，但男友薪水仍然沒有變化．還是38K。雖然原PO有意與男友結婚，但又覺得領38K實在不太好，因此建議男友考慮轉換店家，以期望能有更好的薪資待遇。然而，男友卻認為原PO薪資變多之後，居然開始嫌棄他，讓他很受傷。原PO對此則納悶直呼，她的立場是有問題的嗎？

貼文曝光後，大票網友都直搖頭，「在你沒錢的時候，他沒說什麼，出門都是他付的；你一有穩定收入了，就嫌棄他薪資不高，要求他換工作找薪資高的」、「男友在你低谷、需要幫忙的時候幫你，後來你卻嫌他的薪水沒你高，我還以為飲水思源是很基本的」、「噁心！你怎麼不在你那半年嫌棄他？不敢對不對？還想利用他對不對」、「不懂飲水思源，5萬多很多嗎？呵，好意思嫌人家」。話題引發討論。