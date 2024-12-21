男友月薪35K！她幫省錢卻遭劈腿「原因好心碎」　網勸：放生吧

▲原PO替男友省錢，卻遭劈腿。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

省下來的錢，都花在其他人身上了嗎？一名女網友發文表示，男友的收入只有3萬5000元，所以她總要對方別亂花錢，不用請她吃高級料理，也不用買名牌飾品給她，豈料，她後來卻意外得知，男友已經偷偷劈腿，甚至責怪她管東管西，讓她既錯愕又傷心。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「因為幫男友省錢結果男友劈腿了」為標題發文，提到她跟男友已經交往2年，由於對方的薪水只有35K，所以她總要對方別浪費錢。她舉例，像是她生日時，男友想要請她吃和牛，她就因為價格太貴而改其他家；男友在情人節買1萬多元的飾品送她，她也是覺得太貴了，所以請對方退掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，一心想替男友省錢的原PO，近期卻意外發現男友劈腿了，而原因竟是她管東管西，不像其他女生都能盡情享受。原PO得知後，也自認有錯，她好像真的框住了男友，但她同時又很難過，她明明也可以爽爽過，為什麼她替男友省錢，卻反而被劈腿？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種男生你趕緊放生吧」、「你省下的錢他都拿去花在別人身上了」、「既然他都劈腿了，請放生，只要劈腿過就不可能不會再劈腿，那是自欺欺人」、「不要幫男人省錢，男人真的愛一個女人會想辦法生錢出來」、「為什麼要用別人的錯誤懲罰自己」。

不過也有網友表示，「一個很常潑另外一半冷水的關係，或許本來就會結束。只是劈腿這件事情變成一個決定性分手的關鍵」、「不過老實說，我買東西，是讓彼此開心，而不是買了一直聽旁邊的人嫌棄、提錢、貴，用心計畫的東西，一直被打槍」。