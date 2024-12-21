文化幣1200點超好用　她卻見「1亂象」嘆：真的適合嗎？

▲文化幣APP。（圖／記者林育綾攝）

記者曾筠淇／綜合報導

文化部自112年起發放文化禮金，要培養下一代的創造力、人文關懷、文化素養及自我認同。然而，近日就有網友發文表示，發放文化幣的出發點雖然是好的，但對有些人來說，實在是用不到，網路上甚至還出現販售文化幣的亂象，這樣真的合適嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「文化幣兌成現金亂象」為標題發文，提到她每次拿到文化幣，都真的拿去買書、看展覽，這1200點對學生來說，真的很多。接著她也坦言，雖然可以理解發放文化幣的出發點是好的，但真的也有一些人是用不到的。

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原PO透露，她有時會在社群平台上，看到其他人光明正大的販售自己的文化幣，雖然別人要怎麼用，確實與她無關，但這違反規定的舉動，真的合適嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「根本就沒必要發放文化幣，政府硬要發，甚至還要繼續往下發放600，真的是有錢沒地方花，幫倒忙，這些違反規定變現的就是最好的證明」、「我覺得文化幣的出發點是有用的，沒有用，是因為他們沒有文化」、「我拿來買課本，超級感謝，不然書真的好貴」、「我愛文化幣，可以半價去聽音樂會跟看戲曲」。

▲文化成年禮金「文化幣」使用方式。（圖／文化部提供）

還有網友直呼，「真的覺得這個政策很奇怪，應該不是用年紀來篩選，而是有需要的去申請，先搶先贏或是抽籤都比較合理」、「為什麼文化幣有年齡限制？上班每天被社會毆打也需要文化薰陶療癒」。

文化幣官網指出，「文化成年禮金可用於實體的藝文體驗及消費，包含藝文展演及文化體驗、圖書、視聽娛樂、文創工藝等類型，例如看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費」，但使用時要注意以下4點：

1.不得轉售、兌換成等值的現金。



2.不得用於支付退（換）藝文表演票券及商品的手續費。



3.不得用於餐飲消費使用。



4.不得用於餐飲、一般事務性文具、3C、禮品、生活雜貨、拍立得、網路交易、線上課程，且香水、手工皂、蠟燭、花藝品僅限體驗課程。