波音737降落後「暴衝出跑道」！只差15m險墜海　乘客驚慌逃生

記者王佩翊／編譯

挪威一架波音737客機在莫爾德機場降落時，因天氣惡劣導致飛機衝出跑道，一路暴衝150公尺，才成功在岸邊停下，只差15公尺就要掉進海中。驚險事件震驚當地，所幸最終機上165名乘客與6名機組人員全數透過逃生滑梯安全撤離。

根據《每日郵報》報導，挪威國際航空一架國內線航班DY430於19日發生危險意外。這架737-800當天從奧斯陸出發後，準備前往位於羅姆斯達半島北部的莫爾德機場，整段航程約45分鐘。

DY430當晚6時19分起飛後，比原定時間延誤1小時才抵達目的地，然而在著陸時，客機卻在濕滑的跑道上失控暴衝，直接衝出跑道，最終在距離大海僅49英尺（約15公尺）的地方才成功停下，而當時飛機距離跑道盡頭已經超過492英尺（約150公尺）。

▲▼挪威國際航空DY430降落時衝出跑道，只差15公尺就墜海，乘客倉皇逃生。（圖／路透）

當時飛機上共有165名乘客及6名機組人員，所幸事發後第一時間所有人就透過逃生滑梯安全撤離，而緊急救援隊也迅速趕到現場提供協助。挪威國際航空表示，飛機降落時，機場風勢強勁，而跑道也因低溫變得濕滑。

多名乘客指出，飛機著陸的位置明顯比正常情況還要遠。而成功疏散後，乘客也被帶回航廈接受事故調查人員的詢問。

挪威機場運營公司Avinor和當地警方均表示，目前還不能確定跑道狀況是否就是造成事故的主因，但已確認事發地區當時的確有通報強風。

挪威安全調查局正對此次事故進行全面調查。事發後，莫爾德機場也暫時關閉跑道，並中止所有航班的起降。