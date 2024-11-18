從身上跨過會走衰運！高鐵持刀恐怖男慘了　警將依3罪名送辦

記者張君豪／台北報導

16日11時許，台灣高鐵814列車發生兩名男女乘客因擋住通道問題發生口角糾紛，陳姓男子（53歲、有妨害自由前科）當時從台中買自由票搭車北上，卻因車廂座位客滿，他居然坐在走道上，列車行經苗栗時劉女上車，發現陳男坐在地板上後她直接跨越，由於民間習俗有一說指被人從身上跨過會走衰運，陳男疑似因此而抓狂，尾隨劉女理論雙方爭吵，並出手搧劉女臉頰。

▲高鐵刀客南投落網。（圖／記者張君豪翻攝）



經乘客報警勸解後，陳男怒氣沖沖把背包摔在地上，掉出一把長約30公分尖刀，陳男撿起啟尖刀插入高鐵座椅餐桌上，陳男見民眾報警後在列車抵達台北時下車逃逸。

▲陳男搭高鐵因遭女子跨越，憤而亮刀捅穿高鐵座椅背板，遭警方3罪移送。（圖／記者張君豪翻攝）



警方獲報後展開調查，鎖定中年持刀男犯案，警方調閱監視器發現他多次變裝，轉乘交通工具逃逸，經鎖定身分後，17日15時55分在南投縣魚池鄉拘提陳男，並將他上銬帶回鐵路警察局台北分局。加上警方帶他抵達時已是夜間；警方夜間停止訊問後今晨開始偵訊，預計將依涉犯恐嚇公眾、毀損、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲▼高鐵男被上銬移送 。（圖／民眾提供）



鐵路警方表示：原本雙方只是單純乘客糾紛，陳男一時情緒失控進而衍生治安事件發生，經查陳男並無身心問題。鐵路警察局長已責令所屬各單位，針對台鐵高鐵各級列車，加強執行跨轄會哨護車勤務，提升車廂內見警率，確保民眾乘車安全與秩序。

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