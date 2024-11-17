高鐵刀客抓狂捅座椅　大批警力北車搜索晚了30秒！他隱人群跑了

▲高鐵16日驚傳男子持刀捅穿座椅危安事件（藍衣背包者），警方調閱監視器追查 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

11月16日10時55分，一位民眾在高鐵苗栗站搭乘814次列車，進入車廂時因一名藍衣男阻礙通道動線，民眾即自行跨越，當時對方僅開口嗆聲表示不滿，惟未有任何動作，警方調查發現該民眾進入第10車廂後，在11時37分按下車內的旅客對講機通報列車長，表示藍衣男持刀且情緒激動、捅穿高鐵列車的座位，列車場通報高鐵行控中心並加派鐵路警察駐站警力到場支援。





鐵路警察局還原當時救援狀況，警方11時39分在列車抵達前趕到台北車站高鐵月台戒備，40分高鐵列車駛入後，持刀男從第10車廂下車，從北車地下三樓搭乘上行電扶梯逃逸。警方調查，11時41分持刀男從高鐵月台R13收票閘門出離開，警力趕抵現場僅晚了半分鐘、錯失當場逮捕機會。目前警方根據購票紀錄、即持刀男的通勤起訖站點、擴大調閱監視器清查。

鐵路警察局台北分局、高鐵公司人員接獲通報後展開追查，鐵警台北分局已鎖定特定對象並派員查緝中，同時嚴正譴責乘車暴力行為。目前警方已加強包含台鐵、高鐵各級列車跨轄護車勤務，增加員警巡邏密度，提升車廂內見警率，確保民眾行旅安全。





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