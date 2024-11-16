車廂傳持刀攻擊嚇壞旅客　高鐵：「沒人受傷」不影響營運

▲高鐵車廂傳出有旅客在車上持刀，嚇壞車上其他旅客。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今天高鐵0814北上車次的第10車廂，傳出有乘客在車上持刀，威脅其他乘客，有民眾將事發過程上傳到社群平台，嚇壞直呼「人生最接近死亡的一天」。高鐵公司表示，此事件並未造成任何旅客受傷，亦未對高鐵營運造成影響。

民眾在社群平台threads上傳影片及刀子捅破高鐵折疊桌照片，並表示「我是中間的第十節車廂，聽到有人在大喊有刀就跑了」、「這大概是我人生最接近死亡的一天」。同車的網友留言，「剛剛同一節車廂，真的好可怕。」

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對此，高鐵公司表示，列車人員獲悉後，立即前往處置並通報鐵路警察協處，此事件並未造成任何旅客受傷，亦未對高鐵營運造成影響。

高鐵公司呼籲旅客，乘車期間如遇任何影響乘車秩序與旅客安全之異常行為，請立即通報列車長或車安人員進行處置，共同維護乘車安全。

而警方稍早指出，初步了解，一名男子因盤坐在地上阻礙動線，一名劉姓女子因此與其發生口角，未料男子竟突然從背包內掏出一把約30公分長匕首，並插進前方椅背，所幸未造成人員傷亡。列車到達台北站後，男子隨即逃逸無蹤，目前警方正積極追緝當中。