　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車廂傳持刀攻擊嚇壞旅客　高鐵：「沒人受傷」不影響營運

▲▼高鐵,列車,板橋站,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵車廂傳出有旅客在車上持刀，嚇壞車上其他旅客。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今天高鐵0814北上車次的第10車廂，傳出有乘客在車上持刀，威脅其他乘客，有民眾將事發過程上傳到社群平台，嚇壞直呼「人生最接近死亡的一天」。高鐵公司表示，此事件並未造成任何旅客受傷，亦未對高鐵營運造成影響。

民眾在社群平台threads上傳影片及刀子捅破高鐵折疊桌照片，並表示「我是中間的第十節車廂，聽到有人在大喊有刀就跑了」、「這大概是我人生最接近死亡的一天」。同車的網友留言，「剛剛同一節車廂，真的好可怕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看


對此，高鐵公司表示，列車人員獲悉後，立即前往處置並通報鐵路警察協處，此事件並未造成任何旅客受傷，亦未對高鐵營運造成影響。

高鐵公司呼籲旅客，乘車期間如遇任何影響乘車秩序與旅客安全之異常行為，請立即通報列車長或車安人員進行處置，共同維護乘車安全。

而警方稍早指出，初步了解，一名男子因盤坐在地上阻礙動線，一名劉姓女子因此與其發生口角，未料男子竟突然從背包內掏出一把約30公分長匕首，並插進前方椅背，所幸未造成人員傷亡。列車到達台北站後，男子隨即逃逸無蹤，目前警方正積極追緝當中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
薄瓜瓜情定醫院千金！　準岳父、準大舅公開露面了
快訊／乘客持刀攻擊嚇壞旅客！　高鐵回應了
快訊／台中知名飯店命案！　男子陳屍床上
快訊／高鐵乘客持刀插椅背！　恐怖畫面曝
快訊／畢書盡不忍了！澄清「寵物去處」：收回8年真心
快訊／畢書盡為愛妻發聲！　沈澱2天反擊了
快訊／不是第一次！機捷「彎腰狂看」女裙底　桃園男到案
快訊／高鐵爆持刀攻擊！　乘客大喊「有刀」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

車廂傳持刀攻擊嚇壞旅客　高鐵：「沒人受傷」不影響營運

中國「紅三代」情定醫院千金　美女主播：薄瓜瓜愛得很深

東北季風、萬宜颱風環流強襲　「全台有雨」北東下到紫爆

休1天後接連4場！12強賽他見「1國賽程」忙炸：會不會太血汗

上國道必打卡「服務區5大網美景點出爐」　招潮蟹星巴克新登場

想買鬆餅堡！一票「點餐才知道白排」她見公告愣：真的蠻討厭

讓男生請客再買小禮物回送！他不解「不如AA」　網點出殘酷關鍵

瞧不起姊男友！「一聽月薪10萬」不爽少做有5萬　他驚：怎還有窮人

46國已實施免費幼教　美學者建議：台灣義務教育應延伸到5歲

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

車廂傳持刀攻擊嚇壞旅客　高鐵：「沒人受傷」不影響營運

中國「紅三代」情定醫院千金　美女主播：薄瓜瓜愛得很深

東北季風、萬宜颱風環流強襲　「全台有雨」北東下到紫爆

休1天後接連4場！12強賽他見「1國賽程」忙炸：會不會太血汗

上國道必打卡「服務區5大網美景點出爐」　招潮蟹星巴克新登場

想買鬆餅堡！一票「點餐才知道白排」她見公告愣：真的蠻討厭

讓男生請客再買小禮物回送！他不解「不如AA」　網點出殘酷關鍵

瞧不起姊男友！「一聽月薪10萬」不爽少做有5萬　他驚：怎還有窮人

46國已實施免費幼教　美學者建議：台灣義務教育應延伸到5歲

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

已婚有小孩優先申請　金門青年自建住宅今選地抽籤

餵浪浪起衝突！新竹男偷砸破愛媽3貓碗 　挨罰5千元

獨／女陳屍摩鐵...身上有喪屍菸彈　涉過失致死「黑豹男」改列被告

車廂傳持刀攻擊嚇壞旅客　高鐵：「沒人受傷」不影響營運

前美國駐中大使：不排除川普在台灣議題與北京做交易

新北耶誕城直播「世界12強賽」！　今起連3天市民廣場觀賽

羨慕同學「背黃金回來」18歲女被囚緬甸　向母討贖金：別放棄救我

快訊／日小學園遊會攤位「瓦斯爐爆炸」！　大火燒到帳篷頂釀9傷

快訊／台中知名飯店傳命案　電話沒人接！開門驚見男子陳屍床上

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

生活熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

即／3縣市豪大雨特報！天兔挾雨彈襲

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

天兔明晨登陸雨炸3地區！周日北台灣變天

老公當兵綠綠的　人妻找前男友「同睡一張床」

天兔在門口「5縣市炸大豪雨」　可能還沒登陸就消散

快訊／天兔沒登陸掛掉　氣象署11:30解除海陸颱風警報

屏東1地區放颱風假！全台停班課一覽

婚禮收到「400元紅包」　網聽原因罵爆

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

天兔在家門口「中午前登陸高屏」　海、陸警解除時間曝

更多熱門

相關新聞

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

高鐵北上列車在16日傳出有乘客在車上持刀，將刀插在前方座位的椅背後方，車上乘客聽到大喊有刀，立刻引起一片騷動，目前鐵路警察也正了解狀況。

凌晨高雄甲仙地震「震央鄰近2強震」　專家：曾害台南高鐵出軌

凌晨高雄甲仙地震「震央鄰近2強震」　專家：曾害台南高鐵出軌

高鐵明全線正常行駛　退票1年內免手續費

高鐵明全線正常行駛　退票1年內免手續費

搭高鐵被叫醒！「媽嗆起來好嗎」下秒不爽道歉

搭高鐵被叫醒！「媽嗆起來好嗎」下秒不爽道歉

高鐵雲林站「殺肉賊」出沒！車主崩潰認屍

高鐵雲林站「殺肉賊」出沒！車主崩潰認屍

關鍵字：

高鐵持刀事件乘客安全社群媒體影片

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

即／3縣市豪大雨特報！天兔挾雨彈襲

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

台日大戰明開打！中華隊先發出爐

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

天兔明晨登陸雨炸3地區！周日北台灣變天

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

男人性慾2天1次　獸父性侵幼女664次

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面