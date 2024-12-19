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船上開趴「現擠母乳」！網紅辣媽無私分享同事　吸百萬觀看引熱議

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 莎拉在船上擠母乳分享給同事。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲健身網紅媽莎拉（Sarah Stevenson）擁有124萬粉絲追蹤，近日和同事為慶祝聖誕節在船上開趴，當場擠母乳分享給現場眾人，有人爽快喝下肚也有人拒絕，影片曝光後在網路上引發正反熱議。

綜合《澳洲新聞網》等外媒，莎拉16日在IG分享這段影片，可見她坐在船上用機器擠母乳，看起來十分興奮，接著她一一分給船上的團隊成員，一名女子開心喝下後驚呼「天啊」，另一名女子則是喝了一口後馬上皺眉改喝其他飲料，不過她的丈夫科特（Kurt Tilse）和大兒子福克斯（Fox）都拒絕了。

莎拉發文寫下，「如果他們不願嘗試妳的新鮮母乳，還算是真正的朋友嗎？是我的問題還是我們的工作團隊有點太親密了！？」最後還強調她的母乳「真的很美味」。

這段影片迅速累積逾141萬次觀看，引發網友熱議，有些人表示困惑，「我已經用母乳養大3個孩子，但自己從沒嘗試過」、「好怪」、「我餵母乳8個月了但自己還沒喝過」、「好噁心」。

但也有人有類似經驗，「必要時我會加進早茶裡」、「我的母乳味道就像吃完甜麥片剩下的牛奶，好喝得令人驚訝」、「我的喝起來像甜的杏仁奶，我老公也嘗過，但通常是在我不小心噴到他身上的時候」。

莎拉和科特育有3名子女，此前也曾引發爭議，今年稍早她分享為5歲的福克斯上幼稚園準備的午餐，菜色包括咖哩蛋、小黃瓜條、紅蘿蔔條、低糖高蛋白藍莓優格、南瓜籽、芭比貝爾乾酪、酪梨、新鮮水果和種籽餅乾，引發網友質疑，「為什麼一個成長中的男孩碳水化合物吃這麼少」、「我好奇有人真的會給5歲孩子4顆蛋當午餐嗎」。

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