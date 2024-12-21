政府關門倒數！美眾院通過撥款法案　不甩川普要求調高舉債上限

▲ 美國國會大廈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國共和黨掌控的眾議院20日通過臨時撥款法案新議案，但未納入總統當選人川普要求的數兆美元新債務計畫。法案接著將送交民主黨控制的參議院，若表決通過並經總統拜登簽署，會將政府撥款期限延長至明年3月14日，避免政府在21日午夜最後關頭停擺。

根據《路透》，眾院20日以366票贊成、34票反對通過法案，與18日因川普與他的億萬富翁顧問馬斯克公開反對後流產的跨黨派計畫相似，包括1000億美元災後援助與100億美元農業支持，但未提高舉債上限。這是川普此前要求國會在他1月20日就職日前達成的艱鉅任務，將使減稅更加容易。

政府關門將影響從執法到國家公園營運等一切面向，中斷向數百萬名聯邦雇員支薪。旅遊業貿易團體警告，政府停擺恐怕使航空公司、飯店等業者每周損失10億美元，對聖誕旅遊旺季造成大規模混亂。

馬斯克此前在網路上猛烈批評，該方案納入太多不相干條款，包括議員加薪與藥品福利管理行業改革。共和黨人否決該法案大部分內容，包括一項限制在中國投資的條款，引發民主黨人批評。眾議員德勞羅（Rosa DeLauro）指出，「他顯然不想回答他計畫在中國擴大多少業務，以及計畫出售多少美國技術的問題」。

川普任命馬斯克率領削減政府預算的工作小組「政府效率部」（DOGE），但馬斯克在華府並無官方職位。法案通過後他在自家社群平台X發文表示滿意，「從幾磅的帳單變成幾盎司的帳單」。

眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，該方案仍實現支援救災、避免政府停擺及阻止共和黨提高舉債上限等重要目標；拜登已表態若參院表決通過將簽署成法。