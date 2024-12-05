賴清德、美眾院議長強生通電話！　承諾強化應對中國、助台防衛

▲總統賴清德上午透過視訊與電話等方式，與美方政要聯繫。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／關島報導

總統賴清德5日上午在關島過境期間，與多位美國跨黨派國會議員透過電話與視訊方式互動，其中包括聯邦眾院議長強生（Mike Johnson, R-LA）、聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）通話以及聯邦參院軍委會共和黨首席議員維克 （Roger Wicker, R-MS）。

賴清德早上在第一個公開行程前，約莫上午7時到8時40分左右，跟多位美國跨黨派國會議員，透過電話與視訊方式互動。總統府發言人郭雅慧表示，眾院兩黨領袖以及參議員共同都有提到，對於賴清德此行過境美國表達誠摯歡迎、表達祝福，希望一切順利，也傳遞美國國會跨黨派對協助台灣捍衛民主自由的堅定支持，這三通電話都共同提到這件事情。

郭雅慧指出，至於聯邦眾院議長強生（Mike Johnson, R-LA）、聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）以及聯邦參院軍委會共和黨首席議員維克 （Roger Wicker, R-MS）等三人，都提到跨黨派協助台灣捍衛民主自由，有堅定支持，也期待共同深化台美關係，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

在與強生與傑佛瑞斯的通話過程，郭雅慧表示，賴清德感謝兩位，在今年2024他們致函祝賀賴清德就職，也有對十月國慶表達恭喜，以及在國會領導時推動很多友台議案，以行動表現對民主台灣的一致支持。

郭雅慧說，他們也都很歡迎總統過境美國，並祝福一切順利，祝福到南島友邦出訪成果豐碩，期待未來跟賴總統有進一步互動。

另外，強生議長和傑佛瑞斯領袖也特別提到，今年四月國會兩黨合作通過的「印太補充撥款法」，對於協助台灣、印太盟友維護區域和平穩定至為重要，其中強森議長強調，美國對應中國挑戰與威脅，是有高度跨黨派共識，台灣安全是美國印太戰略的核心，因此他們致力透過「年度國防授權法案」，強化美國應對中國以及協助強化台灣的防衛能力。

傑佛瑞斯領袖則提到，他堅定支持台灣的民主自由，他也提到最近跟訪團到加勒比海，他在那裡感受到台灣跟西半球各國的合作，表示駐外大家都非常努力，並感受到大家跨國合作，對於促進區域繁榮發展有正面貢獻。郭雅慧指出，這兩位都有向賴清德承諾，會持續在國會推動深化台美夥伴關係的相關議案。

最後，賴清德也與維克參議員視訊，賴清德在對話中，感謝維克參議員，這麼多年來對台灣安全高度的關心與重視，他提到歷年在審議國防授權法案過程中，他非常支持各項友台條文。下一屆國會（119屆），維克議員會兼任參院軍事委員會主席，賴清德也表達，期盼維克參議員持續支持強化台美的安全合作。

賴清德也對於維克參議員提到「透過實力追求和平」理念表達認同。他表示，台灣位於第一島鍊關鍵位置，對於維護區域和平的責任重大，台灣面對步步進逼的威脅，我們不會退卻，賴清德強調，會跟美國站在一起，持續強化防衛能力與經濟韌性，希望美國持續提供協助，也期盼台美在國防創新領域上開創合作。

維克參議員則是在視訊中提到，他認為確實要嚴肅看待中國跟台灣的安全威脅。他表示，樂見賴清德致力強化台灣自我防衛能力與防衛韌性，他也承諾接軍委會主席之後，會持續推動提高美國國防預算以及強化建軍，支持台灣安全。

維克參議員也說，他上一趟來台灣已經蠻久以前，就是2001年時，擔任聯邦眾議員，當時有到訪台灣，當時印象很深刻，也期盼未來有機會再率團訪台，也希望賴清德可以有親自的會晤、更深刻的交流。