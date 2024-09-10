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美眾院通過生物安全法草案　藥明系：不會對任何國家構成國安風險

▲美眾院通過生物安全法案，盯上陸生技業。（圖／路透）

▲美眾院通過生物安全法案，盯上陸生技業。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院9日通過《生物安全法案》，點名5家中國公司，包括藥明康德、藥明生物、華大基因集團、華大智造和華大基因子公司Complete Genomics。藥明康德及其子公司藥明生物隨即發出聲明，都強調未收集人類基因組數據，不會對任何國家構成國家安全風險。

9月10日早間，藥明康德發布公告稱，公司瞭解到，美國眾議院於2024年9月9日（美國時間）就擬議 《生物安全法》通過了一項編號為H.R.8333的立法草案。

藥明康德表示，本次通過的立法草案是基於此前美國眾議院監督與問責委員會於2024年5月15日投票所通過的版本作出，其中包括將藥明康德指定為「予以關注的生物技術公司」，公司強烈反對這種未經正當程序的預設性且不合理的指定。該法案擬限制美國政府提供的資金、貸款或補助被用於在履行政府資助的合同中使用被指定公司提供的某些生物技術設備或服務。儘管有此限制性條款，該法案也包括了一項不溯及既往條款，即允許被指定的公司繼續為其客戶履行由美國政府資助的合同直至2032年。

藥明康德回應，公司堅信，藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險，而且公司也未曾受到美國政府機構的任何制裁。公司亦再次重申，藥明康德既沒有人類基因組學業務，而且公司的現有各類業務也不涉及在美國、中國或任何其他地區收集人類基因組數據。

藥明生物也在港交所公告稱，公司既沒有人類基因組學業務，亦未在其全球任何業務中收集人類基因組數據。公司堅信其在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險，並強烈反對未經正當程序的任何未經證實的預設性指定。公司將繼續密切關注立法程序並與相關方持續溝通。公司堅定致力於服務全球客戶且按照所有開展業務地區適用的法律法規運營。

美國眾議院周一晚間通過法案，將禁止5家大陸生技公司和在美國的子公司取得聯邦政府合約。此法案以306票對81票在眾院過關，接著將交付參院表決。

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