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下月就卸任！拜登遭爆從沒當過總統　WSJ驚揭：他迅速衰退早被架空

▲▼美國總統拜登準備搭乘空軍一號前往華府。（圖／路透）

▲《華爾街日報》揭露，拜登在任期間迅速衰退，白宮將他和外界隔絕起來，避免被媒體發現。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

《華爾街日報》19日發布爆炸性報導，披露美國總統拜登的狀況在過去4年迅速惡化，而白宮在他的整個總統任期內，隱瞞其精神狀況，不僅聘請聲樂教練教導拜登說話，避免露餡，還在他「狀況不佳的日子」取消部分關鍵會議、讓高級顧問代行總統職責，勉強令白宮施政照常運行，直到拜登6月與川普的電視辯論失利，事情才終於敗露。

《華爾街日報》在這則採訪了近50人的報導中指出，在拜登就職總統期間，助手們不得不頻繁向他提供詳細指示卡，指導他該往哪個方向移動、眼神該望向何處，以及該以什麼方式出現。拜登的團隊更請求好萊塢大亨凱森柏格（Jeffrey Katzenberg）幫忙找聲音教練，協助拜登改善逐漸減弱的聲線；拜登甚至還常常缺席重要的國家安全會議，由顧問向與會者解釋總統「狀態不佳」。

儘管白宮致力隱瞞拜登的健康狀況，但高齡82歲的拜登衰退狀況已越來越明顯。今年3月，調查拜登保留機密文件案的特別檢察官赫爾（Robert Hur）揭露，由於拜登記憶不佳、心智能力下降，不記得自己在前總統歐巴馬執政時擔任副總統的日期，以及兒子波伊（Beau Biden）2015年罹癌去世的日子，因此決定不起訴拜登，引發輿論嘩然，影響民眾對其決策能力的信心。

拜登的健康問題在美軍2021年撤出阿富汗時尤其受到關注。當時，時任眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）多次嘗試與拜登聯繫，試圖在計畫失敗前表達他對撤軍的嚴重擔憂，卻頻頻遭白宮拒絕，直到13名美兵和170名阿富汗人在撤軍中喪命，拜登才終於打電話向史密斯道歉，但這也是拜登整個任期內唯一與史密斯有過的私人聯繫。

史密斯直言，「拜登的白宮比以往都更封閉」，稱前總統歐巴馬任內多次接觸他，而他當年甚至不是眾議院軍事委員會主席。事實上，知情人士透露，拜登任內也極少與高階民主黨議員和閣員會面，包括與防長奧斯丁、財長葉倫的互動都很少，且拜登幕僚會限制訪客與拜登會面的時間。消息人士指出，「他們對拜登的保護程度非常高。」

▲▼拜登調戲小女童遭批。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登在任期內多次因失言失態遭外界批評。圖為他調戲小女童遭批的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，拜登的下層曾抱怨，拜登身邊的「3大巨頭」對這位美國史上最年長總統發揮了過大的影響力，導致華府有不少人難以分辨，拜登在總統擔任期間，究竟是誰在管理這個國家。民主黨一位策略師向《每日郵報》證實，這3名「巨頭」分別為拜登的幕僚長利德（Bruce Reed）、白宮顧問芮契提（Steve Ricchetti），以及策略長唐尼倫（Mike Donilon）。

《華爾街日報》進一步指出，拜登的健康狀況一直被白宮隱藏得很好，直到今年6月底，拜登在與共和黨候選人川普一同參加電視辯論時，表現得磕磕絆絆、語不連貫，才終於讓紙包不住火。拜登在辯論中的多次失態，引發外界對他是否有能力繼續擔任總統的質疑，就連民主黨內也要求他停止競選連任。最後，拜登在7月21日宣布放棄競選，支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。

《華爾街日報》的報導曝光後，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）駁斥了拜登健康狀況衰退的說法，表示拜登「贏得了現代總統中最有成就的紀錄，並重建了中產階級，因為他關注影響數百萬人生活的政策細節。」至於外界質疑拜登演講表現不佳一事，貝茨將其歸因於拜登童年的口吃問題。

▲▼拜登失言失態總整理。（圖／記者王佩翊製圖）

▲▼拜登失言失態總整理。（圖／記者王佩翊製圖）

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