下月就卸任！拜登遭爆從沒當過總統　WSJ驚揭：他迅速衰退早被架空

▲《華爾街日報》揭露,拜登在任期間迅速衰退,白宮將他和外界隔絕起來,避免被媒體發現。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

《華爾街日報》19日發布爆炸性報導,披露美國總統拜登的狀況在過去4年迅速惡化,而白宮在他的整個總統任期內,隱瞞其精神狀況,不僅聘請聲樂教練教導拜登說話,避免露餡,還在他「狀況不佳的日子」取消部分關鍵會議、讓高級顧問代行總統職責,勉強令白宮施政照常運行,直到拜登6月與川普的電視辯論失利,事情才終於敗露。

《華爾街日報》在這則採訪了近50人的報導中指出,在拜登就職總統期間,助手們不得不頻繁向他提供詳細指示卡,指導他該往哪個方向移動、眼神該望向何處,以及該以什麼方式出現。拜登的團隊更請求好萊塢大亨凱森柏格(Jeffrey Katzenberg)幫忙找聲音教練,協助拜登改善逐漸減弱的聲線;拜登甚至還常常缺席重要的國家安全會議,由顧問向與會者解釋總統「狀態不佳」。

To manage Biden’s limitations, White House aides controlled access, top advisers acted as go-betweens and public interactions became more scripted. The administration denied the president has declined. https://t.co/g8gXnymImR