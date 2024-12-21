同期同事薪水多2千　社會新鮮人「錯用1昏招」讓調薪、年終全GG

▲同期同事薪水多2千，新鮮人1昏招讓調薪、年終全泡湯。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友分享，他的2位學弟去年畢業進入職場，2人都在同公司同部門任職，不過學弟A發現學弟B的薪資比較高，學弟A氣得在領到年終前就丟出離職單，但主管安慰後改在年後離職，不料學弟A後來還是沒有拿到年終，原因是老闆知道他要離職了，導致學弟A「調薪沒有調成，年終獎金也飛了」。

原PO在Dcard表示，他的2位學弟去年成為社會新鮮人，學弟A畢業後立刻進入某公司工作，學弟B玩了幾個月後，在年底進入學弟A的公司上班，兩人都是同部門同職位。期間學弟B一直埋怨薪資太低，學弟A起初還勸對方「沒經驗不要眼高手低」，不料2人私下比較薪資後，反而是學弟A爆炸了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，學弟A發現學弟B的薪水多了2千，氣得在過年領年終獎金前就丟出離職單，部門安慰學弟A「等過完年，領完3個月年終獎金後，再離職比較好」，學弟A聽了覺得有道理，於是欣然接受並告知人資修改離職日，不料最後學弟A卻一毛獎金都沒有拿到。

原PO透露，學弟A後來詢問公司人資，公司人資說「年終獎金是獎勵性質，非勞基法規定必須給予」，而且老闆在發放獎金前，就已經收到學弟A的離職申請，因此學弟A最終調薪沒有調成功，反而年終獎金也飛了，讓他忍不住感嘆，這就是領年終獎金前提離職的結果。

▲網友反應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「剛出社會就學了兩課，不錯呀」、「年輕人就是年輕人，太衝動了」、「永遠不要相信主管、老闆的大餅」、「一個道理，真正要做的事情，不要告訴任何人」、「內行都知道等過年後再提」、「只能說學弟A太年輕了，基本上準備離職或在職面試，都不要讓老闆或同事知道」。