領完年終！　5星座適合換工作

▲您今年年終獎金多少呢？（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

許多上班族會等到領完年終獎金，在農曆年後換新工作。清水孟國際塔羅小孟老師分享，巨蟹座、摩羯座、處女座、雙子座、水瓶座領完年終後適合轉職。

TOP 5：水瓶座

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水瓶座求新求變，也很有改變的能量，在年終之後，對於設想已久的目標，很適合加足馬力積極前進，爭取外界認同與讚賞。同時受冥王星的影響，會著重於大方向，甚至完全改變過去的生活方式，使得有很強的野心，有機會可好好利用資源。

TOP 4：雙子座

雙子座在2025年，木星的能量就開始影響工作運，而且會持續到過年後的一段時間，再配合火星的能量，讓你能夠好好正視自己職場狀況，能夠好好思考未來。在面試時也能發揮好的口才能力，因此這時間最容易找到適合自己能力的工作。

而且在日後的新工作環境，有機會可以很快融入群體，心態上會快樂很多，再配合本身的實力，未來會有不錯的前途。

TOP 3：處女座

處女座在年前的1月份，會讓你們在事業上，有想要衝刺跟發揮實力的能量，資源表現很充沛，容易得到不錯的幫助。

因此若是對目前工作不滿意的，感覺處處受到打壓而有志難伸的，可以在領完年終之後，試著尋找自己有興趣的新環境，再配合自己的學習能力，有機會在2025年表現得更為突出。

TOP 2：摩羯座

摩羯座在年前心態開始躁動，會有想要展現自己能力的慾望，尤其是處在不喜歡的工作環境之下，更可能表現出對抗的心態，而這也將不利於目前的工作。不妨趁這時候轉換職場環境，有機會找到最適合自己的新環境。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座的個性會比較急躁，喜歡搶第一，在領完年終之後，是時候該為自己的職場做一個決定了。2025在事業上，會想要有更高的職場地位跟成就感，對於追求成功有強烈意志力及驅策力，很適合為自己打拚事業。

而且2025年受木星的影響，運氣比以往都好，外緣不斷，貴人運佳，所以內在動力跟信念，與外在運氣都有強勁的幫助，很適合轉職所需的能量。

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