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歲末年終送大禮！　崑山科大辦學有成宣布4度調薪

▲崑山科技大學宣布全校教職員（含正職、約僱）薪資皆比照軍公教加薪3％，為南部率先宣布調薪的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學宣布全校教職員（含正職、約僱）薪資皆比照軍公教加薪3％，為南部率先宣布調薪的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院拍板2025年元旦起調漲軍公教薪資後，12日崑山科技大學也宣布全校教職員（含正職、約僱）薪資（含本俸、教師學術研究費、編制內職工專業加給、編制外職員薪資），皆比照軍公教加薪3％，為南部率先宣布調薪的私立科大。

崑山科大2025年將迎來創校一甲子，在面對少子化危機，仍維持辦學優勢，這不僅是該校自2018年以來第4度配合行政院調漲軍公教薪資，近4年更是3度宣布加薪。

▲崑山科技大學宣布全校教職員（含正職、約僱）薪資皆比照軍公教加薪3％，為南部率先宣布調薪的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大辦學績效佳，持續釋出最佳辦學優勢，自2018年高教深耕計畫推動以來，歷年共獲得近13.3億的高額補助，總經費榮登全國私立科大最高，多年來屢獲教育部肯定及補助，挹注經費支持辦學，並吸引人才入學，以近期碩博士研究所甄試招生報名率逾百分百來說，便是最好的驗證。因此，為感念教職員工辛苦付出，崑山科大特別配合行政院政策讓全校教職員工調薪共享成果，自2022年以來，該校教職員工薪資調幅達11％以上，而教師依職級其教師研究費調幅高達11％至22％，羨煞他校。

▲崑山科技大學宣布全校教職員（含正職、約僱）薪資皆比照軍公教加薪3％，為南部率先宣布調薪的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大即便面臨少子化，辦學成效優良仍獲得各界肯定，多年前已建立明確的辦學特色與自我定位，發揮產學合作強項並優化學生在學教育，建立「好就業、就好業」的科技大學形象，且持續透過教育部學海計畫及高教深耕計畫補助，自107年至113年，含校方投入配合款經費，共挹注近3700萬讓學生走出國際與世界對話，拓展多元職場力。值得一提的是，該校2025年將邁入60週年，更獲教育部補助將啟用「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地」，為學生打造銜接業界的優質場域，無論是教學研究品質或是國際競爭力，各項努力成果皆獲外界肯定，也因此校方更珍惜學校教職員工的付出與努力，提倡加薪共享成果。

▲崑山科技大學宣布全校教職員（含正職、約僱）薪資皆比照軍公教加薪3％，為南部率先宣布調薪的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大李天祥校長表示，今年表現相當卓越， 1111人力銀行調查「建築與設計學群」職場表現全國科大第一，「雇主最滿意大學」評比中為雲嘉南區私立科大第一；此外，在Cheers雜誌最佳大學指南中，獲選企業最愛私立技職Top 6、《遠見雜誌》2024企業最愛大學生則為南部私立科大TOP 3。校方長期將教職員工生視為學校進步的最大資產，此次再度調薪，除了感謝董事會全力支持，亦感念教職員工平常的辛苦付出，一起共享經營成果，期能上下全體一心，持續為培育技職人才努力。

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