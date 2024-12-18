高鐵董事會通過「總獎金制度」每年發3筆　工會：賺越多領越多

▲高鐵董事會通過總獎金制度，每年分三筆發放。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵繼今年初領到6個月獎金後，明年獎金也傳好消息，台灣高鐵董事會通過「總獎金制度化」，明訂每年獎金分3筆發放，包括定額營運激勵獎金、年終獎金和績效獎金，預計明年1月將可適用。高鐵企業工會表示，將來公司賺越多，員工就領越多。

台灣高鐵企業工會今公告，總獎金制度化終告成功，高鐵企業工會歷經9個多月的協商，終於向高鐵公司爭取到總獎金制度化，「將來公司賺越多，員工就領越多。」

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高鐵企業工會指出，高鐵每年總獎金分3筆發放，包括定額的營運激勵金、年終獎金以及績效獎金，113年度的定額獎金和年終獎金，預定依公告分別於1月初和除夕前10天發放。

據了解，高鐵總獎金制度已經過高鐵董事會同意通過，相較過往激勵金不見得每年發放，總獎金制度化明定獎金發放將有3筆，包括激勵金、年終獎金和績效獎金，預計最快明年1月的定額獎金和年終獎金就可適用，至於發放與金額則將視台灣高鐵公司營收和獲利情況而定。

台灣高鐵企業工會表示，達到總獎金制度目標，將可不用每年去猜獎金，不再是高鐵公司想發多少就發多少，而是按照制度提撥，依制度發放，一切有據，提高員工就業安定感。