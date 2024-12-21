藍白聯手三讀3大法案　民進黨：將採取一切可能的救濟手段

▲民進黨力阻國民黨推三修法，藍綠於議場內爆發衝突。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

20日立法院會中，藍白聯手三讀通過選罷法修嚴、憲訴法及財劃法等三大修法，對此，民進黨表示，面對藍白聯手以多數暴力強行通過「亂政三法」，不僅深感痛心遺憾，對藍白兩黨完全背離民主價值的荒謬行徑，對造成此一結果的國民黨主席朱立倫與總召傅崐萁表達最嚴厲的譴責。

民進黨表示，在上個會期製造嚴重紛擾的國會擴權法案，才剛剛被憲法法庭判決違憲，突顯了當初國眾兩黨充滿錯誤的行為。然而，藍白兩黨在傅崐萁從香港返台後，再度故技重施，今日強行通過了《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》修惡。

民進黨指出，這些法案不僅剝奪人民的基本權利，更癱瘓憲法法庭的監督功能，並且掏空中央政府財政，以國、眾兩黨政治利益之圖謀，讓民進黨無法順利有效執政。

民進黨表示，一切的結果，都是從本週一國民黨將本黨立委用暴力的行為惡意阻擋在委員會之外，讓應該進入開會的本黨立委無法進入開會開始。不但暴力剝奪本黨立委職權，並且嚴重違反議事程序，未經任何討論，一分鐘將《公職人員選舉罷免法》修正案送出委員會，在立法院搞國會戒嚴。

民進黨批評，藍白兩黨一意孤行，完全不顧社會民意沸騰，聯手違反民主程序、踐踏立法精神，強行通過三項極具爭議性法案。這種目無法紀的態度，讓台灣民主蒙上陰影！

民進黨也指出，對於藍白兩黨立委在議事攻防中使用暴力行為同樣要提出最嚴厲的譴責。議場中再次出現推拉衝撞、粗暴對待民進黨立委的情景，這種公然以暴力限制立委人身自由的行為，不僅羞辱了國會尊嚴，更對民主價值造成嚴重傷害。這種粗暴無恥的行徑，徹底暴露了藍白政黨對民主核心價值的漠視。

民進黨呼籲，全體公民站出來，共同譴責藍白兩黨，拒絕藍白聯手的毀憲亂政行徑。台灣的民主得來不易，「我們不能坐視其被毀滅殆盡。我們相信，理性而堅定的公民力量，終將成為捍衛台灣民主的最大支柱。」

民進黨表示，作為守護台灣民主的政黨，將採取一切可能的救濟手段，不讓藍白「毀憲亂政三法」對台灣民主造成無可挽回的傷害，「我們必定會與所有關心台灣民主的人民，共同守護我們珍貴的民主成果。讓我們用行動捍衛民主，守護台灣的民主法治！」