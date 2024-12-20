　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AI時代來了！他一上傳「6000青鳥空拍照」　GPT秒算出現場人數

▲▼民間團體今（18）晚發起遊行，抗議國民黨封門修法。（圖／經民連提供）

▲有民間團體18日晚間發起遊行，抗議國民黨封門修法。（圖／經民連提供）

記者柯振中／綜合報導

立法院近日因為3大法案引起爭議，有公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，主辦單位一度宣布現場超過6,000人。不過，國民黨青年黨部前主任陳冠安將照片丟到ChatGPT，透過AI計算人數，最終得出的結果，卻與主辦單位的說法相去甚遠。

公民團體日前發起「冬季青鳥在台北」活動，18日在國民黨黨部外抗議，主辦單位一度宣布，現場超過6,000人聚集。

對此，陳冠安說，從空拍照片來看，現場人潮洶湧，有部分綠營KOL宣稱有6,000人，更有人在社群上喊到破萬。不過，陳冠安表示，國民黨中央前頭的八德路二段相當窄，非常不適合示威、抗議。

▼陳冠安使用ChatGPT詢問AI大神，推算活動中人數集結的數量。（圖／翻攝臉書／陳冠安）

▲▼陳冠安使用ChatGPT詢問AI大神，推算活動中人數集結的數量。（圖／翻攝臉書／陳冠安）

陳冠安分析，18日晚間的活動，一共封了2個車道，人行道的寬度大約能容納3人並排，一旁的停車場與加油站則設有鐵圍籬與樹籬笆。此外，參與活動的人員還在前面擺設帳篷，場地容納量相當有限。

陳冠安對此開酸，「就這種場地敢亂喊6000、10000。難怪五月時可以喊出青島東路容納10萬人這種誇張的數字了。」

陳冠安指出，出於科學驗證精神，他將一張在網路上瘋傳的人群照，丟上ChatGPT詢問AI大神，想得知照片上究竟有多少人。最終結果出爐，陳冠安則說，「理想很豐滿，現實很殘酷。大逆不道的ChatGPT竟說只有1200至1500人，是青鳥所喊出6000大軍的1/4到1/5。不愧是鳥類，一碰風，就能吹成4到5倍的數量。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲辭職聲明全曝光！
快訊／台鐵男墜軌「詭異消失」北部大誤點　警消花2小時找不到人
AI時代來了！他一上傳「6000青鳥空拍照」　GPT秒算出現
台鐵死傷事故！北部大誤點　通勤族等到崩潰：想回家
鮪魚「不要臉天下無敵」遭疑影射林襄！親上火線全說了
輪椅嬤慟失兒孫悲赴火場招魂　捨不得離開...一路隨牌位到殯儀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AI時代來了！他一上傳「6000青鳥空拍照」　GPT秒算出現場人數

國民黨點名卓榮泰縱容暴力　敬佩群眾侵襲國會：傷害民主最大幫凶

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

快訊／藍白黨團聯手提案！　今日院會時間延長至晚間12點

罷免連署須附身分證影本　內政部遺憾：限制人民罷免權

行政院女參事霸凌喪父下屬「快燒一燒」　遭記兩大過免職

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

不滿遭藍嘲諷是瘋子！追星人集資「抗議卡車」抵立院　萬人嗨翻

柯文哲辭黨主席「藏2大動機」　律師：無法改變滅證、帳房潛逃事實

眼睛出血、玻璃體破裂！　藍委吳宗憲緊急住院開刀

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(上)

AI時代來了！他一上傳「6000青鳥空拍照」　GPT秒算出現場人數

國民黨點名卓榮泰縱容暴力　敬佩群眾侵襲國會：傷害民主最大幫凶

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

快訊／藍白黨團聯手提案！　今日院會時間延長至晚間12點

罷免連署須附身分證影本　內政部遺憾：限制人民罷免權

行政院女參事霸凌喪父下屬「快燒一燒」　遭記兩大過免職

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

不滿遭藍嘲諷是瘋子！追星人集資「抗議卡車」抵立院　萬人嗨翻

柯文哲辭黨主席「藏2大動機」　律師：無法改變滅證、帳房潛逃事實

眼睛出血、玻璃體破裂！　藍委吳宗憲緊急住院開刀

杜拜房市熱！　11月交易額破3500億元

李晟令醫師接生破千　台東馬偕贈幸運兒金手錬

新北生教組長墜樓亡！家屬疑內情不單純　冰存遺體盼釐清原因

快訊／台鐵男墜軌「詭異消失」北部大誤點　警消花2小時找不到人

嘉義地檢署檢警聯席會　落實五打七安政策

中信園區敲響耶誕平安鐘　全臺唯一戶外滑冰場邀民眾免費入場

妹子下面長小痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出　醫看傻了

2024屏東落山風藝術季打造五大展區　看海美術館沉浸式體驗「海湧之境」

柯文哲辭職聲明全曝光！　將黨寫為「党」

9旬翁腿無力卡路中險象環生　池上暖警伸援手護送平安返家

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

政治熱門新聞

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

快訊／場外青鳥試圖衝入立院！拆護欄與警方爆發推擠

王世堅：今天是立法院30年來最大的恥辱

快訊／法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」　民眾黨回應了

選罷法「連署加嚴」三讀！罷免案連署需附身分證影本

「女立委被壓在地上踹！」　王義川激動哭了

她質疑青鳥乖什麼　鄭家純神回獲讚

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

快訊／「金門坦克」發威！　國民黨立委10:38奪回主席台

影／遭強硬清場！多名綠委掛彩送醫　綠委哭喊：國民黨對得起台灣人嗎

黃捷：國家要毀滅了，革命還怕踩草皮？

議場大門被民進黨深鎖！沖繩高中生參訪進不去　無奈站門口拍照

控遭鍾佳濱碰觸「雙腿之間」　陳菁徽轟：性騷噁男一犯再犯

更多熱門

相關新聞

國民黨指卓揆縱容暴力：傷害民主幫凶

國民黨指卓揆縱容暴力：傷害民主幫凶

針對民進黨立委場內暴力干擾國會議事，場外煽動群眾衝進立法院，國民黨20日表達嚴厲譴責，並強調行政院長卓榮泰竟發布聲明，敬佩立法院外群眾破壞公務、意圖侵襲國會的蠻橫行徑，行政院根本是「助長暴力」，卓榮泰成為縱容暴行、製造對立、傷害民主的最大幫凶。

青鳥想衝進立法院　民進黨：代表人民直接的憤怒跟公民社會反撲

青鳥想衝進立法院　民進黨：代表人民直接的憤怒跟公民社會反撲

深圳發展AI　每年發21億元「訓力券」

深圳發展AI　每年發21億元「訓力券」

紐時： 拜登政府擬「加強控管」輝達

紐時： 拜登政府擬「加強控管」輝達

影／綠委拿油壓剪為青鳥開路　國民黨轟：這是民進黨的民主精神？

影／綠委拿油壓剪為青鳥開路　國民黨轟：這是民進黨的民主精神？

關鍵字：

青鳥空拍AIChatGPT陳冠安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台鐵「浮洲站旅客落軌」遭自強號撞上　板橋＝樹林單線行車

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

民眾黨陳宥丞赴北檢作證　20小草自首圖利

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

全聯大火24歲移工亡　妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰

更多

最夯影音

更多

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面