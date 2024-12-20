AI時代來了！他一上傳「6000青鳥空拍照」　GPT秒算出現場人數

▲有民間團體18日晚間發起遊行，抗議國民黨封門修法。（圖／經民連提供）

記者柯振中／綜合報導

立法院近日因為3大法案引起爭議，有公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，主辦單位一度宣布現場超過6,000人。不過，國民黨青年黨部前主任陳冠安將照片丟到ChatGPT，透過AI計算人數，最終得出的結果，卻與主辦單位的說法相去甚遠。

公民團體日前發起「冬季青鳥在台北」活動，18日在國民黨黨部外抗議，主辦單位一度宣布，現場超過6,000人聚集。

對此，陳冠安說，從空拍照片來看，現場人潮洶湧，有部分綠營KOL宣稱有6,000人，更有人在社群上喊到破萬。不過，陳冠安表示，國民黨中央前頭的八德路二段相當窄，非常不適合示威、抗議。

▼陳冠安使用ChatGPT詢問AI大神，推算活動中人數集結的數量。（圖／翻攝臉書／陳冠安）



陳冠安分析，18日晚間的活動，一共封了2個車道，人行道的寬度大約能容納3人並排，一旁的停車場與加油站則設有鐵圍籬與樹籬笆。此外，參與活動的人員還在前面擺設帳篷，場地容納量相當有限。

陳冠安對此開酸，「就這種場地敢亂喊6000、10000。難怪五月時可以喊出青島東路容納10萬人這種誇張的數字了。」

陳冠安指出，出於科學驗證精神，他將一張在網路上瘋傳的人群照，丟上ChatGPT詢問AI大神，想得知照片上究竟有多少人。最終結果出爐，陳冠安則說，「理想很豐滿，現實很殘酷。大逆不道的ChatGPT竟說只有1200至1500人，是青鳥所喊出6000大軍的1/4到1/5。不愧是鳥類，一碰風，就能吹成4到5倍的數量。」