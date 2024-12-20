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憂「輝達晶片」助對手變強！　紐時： 拜登政府擬加強控管

▲南港展覽館為輝達創辦人暨執行長黃仁勳，將演講廳溫度降到18度。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

紐約時報指出，美國官員擔心人工智慧（AI）晶片大廠輝達產品在全球熱銷，可能讓對手提升實力，現任總統拜登政府正研議規範，將加強控制AI晶片銷售，把晶片變成外交工具。

報導引述4名知情人士說法提到，這項擬議中的框架是美國盟友採購晶片不受限制，對手則徹底封鎖，至於以外其他國家則根據與美國戰略目標相符程度獲得配額。

這些限制可能威脅到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所謂「主權AI」的跨國擴張計畫。

如今，沙烏地阿拉伯、馬來西亞、不丹等有興趣的買家可能被捲入美、中的AI霸權競賽。想採購輝達晶片，可能必須與獲許可的歐美雲端服務營運商合作，並向美國政府做出不與中國分享技術等其他保證。

黃仁勳展開最後一刻的遊說行動，希望減緩這些規定的影響，但恐為時已晚。

華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）非常駐高級研究員科欽（Klon Kitchen）說：「每任政府都表明，除非中國政府改變立場和在全球舞台的行事方式，否則美中之間的科技競賽會一直持續下去…像輝達這樣的企業理應預期到壓力會變大。」

在各國爭相採購輝達晶片之際，拜登政府通過規範，密切關注輝達的銷售狀況。拜登政府擔心與中國往來的國家可能讓中國研究員和企業取得輝達晶片，因此要求一些國家須取得採購許可。中國已訂定目標，要在2030年之前成為全球AI第一把交椅。

阿拉伯聯合大公國是第一批申請許可的國家之一。2022年，阿拉伯聯合大公國撥出1000億美元用於AI投資，希望打造區域內速度最快的超級電腦。

美國官員從中看到機會。他們近10年來一直努力說服各國不要使用中國華為公司的產品，也曾就網路安全風險和華為與中共之間的關係提出警告。

允許採用大量輝達先進晶片的協議一部分內容是，阿拉伯聯合大公國主要的AI企業G42承諾放棄採用華為的技術。今年10月，G42推出一台裝載價值3000萬美元輝達晶片的超級電腦。

兩名知情人士說，白宮國家安全單位和商務部官員今年夏天開始告訴晶片業主管，他們正研擬一套新的AI政策。政府官員說，阿拉伯聯合大公國和其他國家目前面臨的許可程序很繁瑣，他們希望推行能更容易建造海外AI數據中心的規範，同時提升追蹤晶片和防止晶片轉移到中國的能力。

他們也希望用大宗核准的作業來取代繁瑣的許可程序，允許向一些國家銷售不超過預設限額的晶片，讓阿拉伯聯合大公國等國家更容易買到輝達晶片。

這套規範的草案本月開始在晶片遊說人士之間流傳。相關限制將為歐美雲端運算營運商打造的數據中心提供更快速的許可，晶片數量上限在數十萬個。但對其他國家的企業來說，程序會比較慢，也會有更多審查。

3名消息人士透露，黃仁勳和輝達的法律總顧問泰德（Tim Teter）致電拜登政府官員，指這些規範將對輝達不利。業界其他人士也表達類似擔憂。

輝達發言人布朗（Ken Brown）在聲明中說：「我們完全支持國家安全，並樂於提供政府擬定政策所需的任何資訊。然而對主流數據中心產品設定上限，將是做法上的重大轉變，這不會降低濫用風險，而是會危及經濟成長。」

知情人士透露，預計相關規範將在未來幾週內公布，黃仁勳已聯絡與新任總統川普政府往來密切的人士，希望新政府能在明年1月收回成命。川普將於1月20日就職。

 
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