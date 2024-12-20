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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨點名卓榮泰縱容暴力　敬佩群眾侵襲國會：傷害民主最大幫凶

▲▼立法院今(20)日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法，稍早部分群眾開始推倒拒馬，意圖衝進院內，與警方發生推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院20日上午有民眾推倒拒馬，跟警方發生推擠衝突，試圖衝進立法院內。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

針對民進黨立委場內暴力干擾國會議事，場外煽動群眾衝進立法院，國民黨20日表達嚴厲譴責，並強調行政院長卓榮泰竟發布聲明，敬佩立法院外群眾破壞公務、意圖侵襲國會的蠻橫行徑，行政院根本是「助長暴力」，卓榮泰成為縱容暴行、製造對立、傷害民主的最大幫凶。

國民黨20日表示，民進黨立委不顧民主秩序，破壞立法院公務，強行以暴力手段強佔立法院議場，已是民主運作的最壞示範，但讓人民意料之外的是，民進黨的黨、政居然聯手助長暴力，在立法院之外，民進黨秘書長林右昌及組織部竟帶頭動員黨公職包圍立法院，而行政院長居然發布聲明敬佩暴力行為，難道民進黨的黨公職高官要教導台灣的年輕人，「只要得不到就暴力相向嗎？」

國民黨指出，已經執政的民進黨不改「暴行」本質，只要不如意，就蠻橫以對；若以暴力行徑也無法解決，就煽動民眾一起蠻幹，在立法院外，民進黨立委鍾佳濱帶頭為民眾剪除柵欄；民進黨立委王世堅、王定宇在場外比手勢叫群眾進來，甚至有民進黨立委試圖阻擾警察維持秩序、引導民眾進入立法院等，種種行徑讓台灣人民瞠目結舌。

國民黨說，難道民進黨的黨政聯手要實現「國會戒嚴」嗎，也令人質疑民進黨不用暴力就不會執政嗎，不用暴力就不會審議案嗎？

國民黨強調，身為執政黨的民進黨帶頭作亂，為了政治利益，以偏頗的資訊意圖升高群眾的仇恨情緒，嚴重傷害台灣的民主制度。兼任民進黨主席的賴清德總統還要繼續躲在總統府，看著民進黨子弟兵傷害台灣民主，賴清德繼續做擁政治利益嗎？請賴清德出來面對，向社會大眾鄭重道歉。

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