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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青鳥想衝進立法院　民進黨：代表人民直接的憤怒跟公民社會反撲

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，藍綠爆發激烈肢體衝突，場外則是數千「青鳥集結」，中午時分，青鳥群眾突向警力推擠，高喊「退回惡法」，並且開始拆除最外層護欄，企圖衝進立法院。對此，民進黨發言人吳崢表示，尊重公民團體集會的人民聲音，現場都代表人民直接的憤怒，奉勸藍白立委，多數優勢是一時的，但人民監督是永久的，不要被權力傲慢沖昏頭，否則必遭反撲。

▲▼立法院今(20)日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法，稍早部分群眾開始推倒拒馬，意圖衝進院內，與警方發生推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲上午部分群眾開始推倒拒馬，與警方發生推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

對於在野黨批評當家鬧事，吳崢指出，「當家鬧事」這句話最適合奉還給國民黨，國民黨在立法院就是過半多數，院長、最大黨團都是國民黨，他們在立法院已經當家卻不斷鬧事，不斷沒收討論，強行修財劃法、憲訴法跟選罷法這些惡法。

吳崢直言，年初新國會成立時，藍白兩黨都一再宣稱要奉行委員會中心主義，這會期卻不斷沒收委員會審查，甚至禮拜一把委員會鎖起來，只有國民黨一黨修法、破壞民主程序，最適合當家鬧事這句話的人是國民黨。

吳崢批評，國民黨核心思想就是反民主，任何人有不同意見就封殺、抹黑、羞辱，從禮拜一排除民進黨委員開會，前兩天公民集會還指著群眾罵瘋子，完全違反民主精神，把台灣的同胞當成敵人

吳崢也喊話，中央政府總預算牽涉國民福祉，不論是國防、社福、防災、治水經費都需要總預算通過，國民黨民眾黨一再把政治鬥爭擺在第一位，希望立法院立委以人民福祉為重，不要忘記自己民意代表身分。

對於上午青鳥想進立法院，吳崢表示，尊重響應公民團體集會的人民聲音，民進黨委員也有在場外向民眾報告自己的態度，就是反對國民黨修三大惡法，會持續在議場努力，不論現場呈現什麼樣的行為跟情緒，都代表人民直接的憤怒跟公民社會反撲。

吳崢也直言，奉勸藍白立委，多數優勢是一時的，但人民監督是永久的，不要被權力傲慢沖昏頭，跟人民站在對立面，否則必遭反撲。
 

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