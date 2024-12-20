快訊／高雄人過完聖誕快儲水！12／26停水10hrs　22萬戶受影響

▲高雄12月26日將停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人準備儲水！自來水公司辦理拷潭淨水場停電檢驗，預計在26日上午9點至晚間7點辦理停水，屆時將有4個行政區會停水、降壓10個小時，估計有22萬戶受影響。

自來水公司表示，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年須辦理停電檢驗，因此拷潭淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時進行「新庄橋修漏工程」及「會結原水管修漏工程」管線維修工作。

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水公司指出，預計停水時間為12月26日上午9點至晚間7點，影響供水時間總計10小時，管末高地則可能晚間12點才復水。有4個行政區受影響，包括19萬戶停水，3萬戶降壓，合計22萬戶受影響。

水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

【停水影響區域】

鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里(鐵路以南)。

大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮。

小港區：桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明(工業用除外)、店鎮(沿海路以東、工業用除外)、二苓(沿海路以東)、大苓(沿海路以東)、坪頂、大坪(舊部落)。

林園區：全區

【壓降影響區域】

鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門(鐵路以北)。

【管末高地區影響時間：上午9時至24時】

林園區：林家、中門。

小港區：孔宅(旭日街一帶)、高松及松山(松美路一帶)、店鎮(紹興街及長興街與江山街一帶)