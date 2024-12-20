柯文哲辭黨主席「藏2大動機」　律師：無法改變滅證、帳房潛逃事實

▲柯文哲遭押在台北看守所107天。（圖／記者黃國霖攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣民眾黨主席柯文哲自9月5日被羈押禁見至今，他身陷京華城弊案、政治獻金假帳案，眼見偵結在即，他已決意請辭，但聲明書尚未正式寄出。對此，律師黃帝穎曝「可能的兩大法律動機」，一是請辭止血、二為「自降實質影響力，以求起訴不被接押」。

律師黃帝穎在臉書指出，看到柯文哲聲請解除禁止通信以請辭黨主席，認為背後有兩大可能動機，一是「柯文哲自知即將被收賄重罪起訴，提前請辭止血」。

黃帝穎認為，前鼎越開發董事長朱亞虎認罪行賄，依據近十年各法院貪污判決穩定見解，行賄被告認罪，收賄被告必定判有罪，因此柯文哲自知將被最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」起訴，提前請辭主席以政治止血。

至於第二動機，「柯文哲辭主席自降實質影響力，以求起訴不被接押」。黃帝穎指稱，柯文哲是前台北市長及民眾黨主席，恐遭法院認定對證人勾串具有「實質影響力」，起訴後被法院接押，因此柯請辭主席，降低實質影響力，可能希望起訴後不被接押。

黃帝穎認為，但因柯文哲有滅證事實及帳房橘子潛逃，縱然請辭主席自降實質影響力，也無法改變滅證及帳房潛逃的事實，仍有接押事由及羈押必要。

★未經判決確定，應視為無罪★