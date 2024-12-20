草屯鎮長補選抽籤！蔡銘軒1號：一定當選　簡賜勝2號高喊勝利　

▲草屯鎮長即將補選，民進黨候選人蔡銘軒今天上午在鎮公所抽中1號。（圖／蔡銘軒競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長將於明年1月18日進行補選，今天上午在鎮公所舉行候選人號次抽籤，民進黨提名的蔡銘軒則抽中1號時，喊出「一定當選」；國民黨提名候選人簡賜勝抽中2號，興奮地高喊「二號，簡賜勝當選，勝利成功」。

今天的候選人抽籤由代理鎮長簡青松主持，藍營方面包括南投縣長許淑華、國民黨縣黨部主委楊麗川、競選總幹事前草屯鎮長周信利、草屯鎮農會理事長林昆熠都陪同簡賜勝到會場抽籤，縣議員同僚李洲忠、林友友、唐曉棻、莊士傑等人也都前來助陣；完成抽籤後，簡賜勝在支持者陪同下，在草屯鎮以車隊遊街，他和妻子陳麗華站在車上向民眾揮手致意，熱情的民眾也作出勝利的手勢，祝福高票當選。

簡賜勝說，他在草屯鎮長大，父親簡沛霖和他自己都受地方鄉親的栽培、長期相挺，這份恩情他長記在心；他擔任十年縣議員後，希望能進鎮公為草屯鎮民服務，「做好地方財政，讓鎮民好賺呷（賺錢生活）」，改善鎮民的生活品質，這是他參選鎮長的心願。

▲草屯鎮長補選候選人號次抽籤，國民黨簡賜勝抽中2號。（圖／簡賜勝競選團隊提供，下同）

蔡銘軒一早則由前草屯鎮長暨競選總幹事洪國浩、埔里鎮長廖志城、名間鄉長陳翰立、縣議員吳棋楠議員、鎮民代表簡益裕和簡木通，及支持者陪同，到鎮公所中庭集合；10點完成抽籤後，在中庭等待的支持者聽到蔡銘軒抽到1號，立馬歡呼喊出「一定當選」、「共創新篇，蔡銘軒」，幫蔡銘軒加油，隨後以簡易、沿途不施放鞭炮的方式進行車隊掃街拜票。

洪國浩致詞時表示，他將在蔡銘軒當選後協助及指導其活化公共造產增加鎮庫的收入，兌現提出的福利政見；廖志城表示，讓年輕的蔡銘軒當選鎮長，一定可以開創新草屯；陳翰立呼籲，年輕人要站出來投票支持年輕的蔡銘軒當選，讓草屯早日升格為市；蔡銘軒強調，提出的政見一定說到做到、不會跳票，請鎮民給他一次機會來為鄉親服務，他也提醒距選舉剩下不到一個月，拜託鄉親用選票讓草屯一起「共創新篇」。