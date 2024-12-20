選罷法加嚴三讀　黃捷拍桌嗆國民黨怕罷免：比韓國瑜還沒用

▲民進黨立委黃捷遭多名藍委包夾。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（20日）三讀通過國民黨立委傅崐萁、許宇甄提出的《選罷法》「連署加嚴」版本，未來罷免案在連署階段時，應附上身分證正反面影本。對此，綠委黃捷發言時表示，這是史上最困難身分證門檻，等同斷人民手腳，「國民黨為什麼這麼怕罷免？我經歷過罷免，台上的韓院長也經歷過，我們都沒有要求加嚴身分證。」黃強調，國民黨立委比韓國瑜還沒用，連面對失敗的勇氣都沒有。

黃捷上台發言強調，自己撐過罷免可以留任，韓院長則被選民罷免，不論結果如何，這就是民意。黃捷更批國民黨立委比韓國瑜還沒用，連面對失敗的勇氣都沒有，「或許民主將死，但國民黨還沒死透之前，我們都不會死！」

黃捷說，場外六千位民眾關心台灣前途的民眾前來，有人是請假，或取消重要行程 ，也堅持前來，是因為人民深愛台灣、在乎民主。提到今天再度上演舉手表決、停止討論的戲碼，黃捷批：「簡直是夢迴五月國會擴權！五月有十萬上街的青鳥，卻沒有讓國民黨停下腳步，到現在還訕笑人民上街是求職求官，甚至說追星人是瘋子。」

黃捷嘲諷，真正在求職求官、想當台灣特首的人，是炒股犯賣國賊傅崐萁，只要他每次從中國回來，就想把國家賣掉，今天選罷法修惡，是史上最困難的身分證門檻，等同是斷掉人民手腳、殺掉民權最核心的精神。黃也呼籲，人民一起上街發出怒吼。她也拍桌嗆聲，「或許民主將死，但國民黨還沒死透之前，我們都不會死！」