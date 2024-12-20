黃國昌批綠委破窗「國會戒嚴」　吳崢：你踏著太陽花破的門窗當上立委

記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（20日）將力拼三讀三大爭議法案，而在周一國民黨團「委員會封門三分鐘修法」後，朝野對立升溫，院會前夕，大批綠委突破駐守在議場外的藍委，破窗搶佔主席台，直到中午被排除後繼續院會，民眾黨也批評這是國會戒嚴。對此，民進黨發言人吳崢表示，十年前太陽花也是破壞門窗衝進議場阻止黑箱服貿，黃國昌以學者身分響應，踏著這些門窗進入立法院、成為民代，如今他完全無視自己的過去，權力使人變化，換了位置換了腦袋。

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）



吳崢表示，今天是以協助黨團身分進到立法院，十年之前為了阻止黑箱服貿，從青島東路側門跟其他學生一起衝進立法院，昨天晚上看到民進黨立委從同一個側門，為了阻止國民黨破壞憲法的惡質法案，進到議場杯葛，自己心中五味雜陳。

吳崢指出，十年來許多公民朋友可以看到，只要國民黨一取得權力、國會多數，目的不是為了造福人民、不是為了通過民生法案，而是要誇大自己權利、讓自己無所橫行，上個會期國會改革被宣告違憲，這個會期要阻止人民罷免立委、憲法法庭阻止違憲法案的審查，國民黨一再暴露自己站在人民對立面、展現權力傲慢。

吳崢表示，立法院外面有非常多十年前就參與社運朋友，以及新的關注台灣民主的年輕朋友，藍白在立法院多數，一再用沒收討論、多數暴力方式破壞台灣民主制衡監督機制，打造一權獨大的立法院，台灣人民眼睛是雪亮的，公民社會會站出來，用人民的力量阻止藍白通過這些毀憲亂政法律。

對於黃國昌批評民進黨破壞門窗是國會戒嚴，吳崢坦言，自己心情複雜也憤怒，十年前衝進議場，當時也破壞議場門窗阻止黑箱服貿，黃國昌以學者身分響應，踏著這些門窗進入立法院，取得媒體曝光、進入立法院成為民意代表，如今他完全無視自己的過去，譴責民進黨說是國會戒嚴，非常可笑。

吳崢批評，一個人如何取得權力，現在轉頭踐踏自己支持過的理念，黃國昌過去宣示不要懷疑他消滅國民黨的決心，大家言猶在耳，如今他成為國民黨總召傅崐萁的最大幫手，權力使人變化，換了位置換了腦袋，當年夥伴已經有人變質，相信多數台灣人民還是希望守護民主，會繼續努力。

